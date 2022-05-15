جوارديولا: أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بالدوري 4 مرات.. ومتأكد من حصد اللقب

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على صعوبة منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية.

وتعادل مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "يحدث ذلك عادة عندما يلعب مانشستر سيتي، لعبنا في الشوط الثاني بشكل أفضل من الأول وبطريقة جيدة ولكن كان من الصعب الهجوم على وست هام".

أخبار متعلقة
نابولي يرسل جنوى إلى الدرجة الثانية في ليلة وداع القائد إنسيني أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: لا أحد أكبر من بايرن ميونيخ سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

وأضاف "يمكنني أن أؤكد لك أن ملعبنا في الأسبوع المقبل سيكون صاخبا وسنقدم كل ما لدينا والجمهور سيمنحنا كل ما لديهم لمدة 90 دقيقة، إنها أفضلية بالنسبة لنا اللعب أمام جمهورنا وعلى ملعبنا في آخر مباراة والفوز بالمباراة يعني أنك البطل".

وواصل "سنذبل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة والتتويج باللقب وأنا متأكد من ذلك".

وأتم تصريحاته "أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بلقب الدوري 4 مرات، عليك أن تقاتل للنهاية والأفضلية الكبيرة هي أن آخر مباراة في ملعبنا والأمور في أيدينا".

ويلعب مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة ضد أستون فيلا في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويمتلك مانشستر سيتي 90 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 86 نقطة ويتبقى له مباراة ضد ساوثامبتون.

اقرأ أيضا:

عودة مجنونة لـ مانشستر سيتي

توتنام يقتحم المربع الذهبي

إنجاز جديد لـ ميار شريف

هل يستضيف ملعب مولاي عبد الله نهائي دوري الأبطال؟

رسالة من مدرب وفاق سطيف للأهلي

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يتمسك بقمة الدوري ويحول تأخره بهدفين لتعادل أمام وست هام اختبر معلوماتك عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي تعرف على المباريات المتبقية لـ صلاح وسون ورونالدو في سباق الحذاء الذهبي سون يتوقف أمام بوب وتوتنام يقتحم المربع الذهبي بهدف كين كلوب: أتحمل مسؤولية إهدار ماني لركلة الترجيح ضد تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة تشكيل مانشستر سيتي - محرز وجريليش أساسيان أمام وست هام.. فودين وسترلينج على الدكة
أخر الأخبار
لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم دقيقة | الدوري الإسباني
برسالة مؤثرة.. ديبالا يودع جماهير يوفنتوس 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل – ناتشو ظهير لـ ريال مدريد.. وشقيقه أليكس يقود قادش 14 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة 22 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تريزيجيه على رادار النصر السعودي 27 دقيقة | المحترفون
أزمة جديدة؟ الأهلي يعلن استدعاء ثلاثي الفريق للأجندة الدولية في يوم نهائي إفريقيا 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بالدوري 4 مرات.. ومتأكد من حصد اللقب 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا 41 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة 4 لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي