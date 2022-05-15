جوارديولا: أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بالدوري 4 مرات.. ومتأكد من حصد اللقب

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على صعوبة منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية.

وتعادل مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "يحدث ذلك عادة عندما يلعب مانشستر سيتي، لعبنا في الشوط الثاني بشكل أفضل من الأول وبطريقة جيدة ولكن كان من الصعب الهجوم على وست هام".

وأضاف "يمكنني أن أؤكد لك أن ملعبنا في الأسبوع المقبل سيكون صاخبا وسنقدم كل ما لدينا والجمهور سيمنحنا كل ما لديهم لمدة 90 دقيقة، إنها أفضلية بالنسبة لنا اللعب أمام جمهورنا وعلى ملعبنا في آخر مباراة والفوز بالمباراة يعني أنك البطل".

وواصل "سنذبل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة والتتويج باللقب وأنا متأكد من ذلك".

وأتم تصريحاته "أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بلقب الدوري 4 مرات، عليك أن تقاتل للنهاية والأفضلية الكبيرة هي أن آخر مباراة في ملعبنا والأمور في أيدينا".

ويلعب مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة ضد أستون فيلا في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويمتلك مانشستر سيتي 90 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 86 نقطة ويتبقى له مباراة ضد ساوثامبتون.

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