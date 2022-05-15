تعرف على المباريات المتبقية لـ صلاح وسون ورونالدو في سباق الحذاء الذهبي

توقف سون هيونج مين لاعب توتنام عن التسجيل في لقاء برايتون، ولم ينجح في معادلة محمد صلاح في صراع هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وخلال الخمس مباريات الأخيرة من الدوري الإنجليزي سجل صلاح هدفين فقط كانا في الدربي ضد مانشستر يونايتد، حتى نجح الكوري في تقليص الفارق بينهما لهدف واحد.

لاعب آخر يقترب من صراع الهداف من بعيد، وهو كريستيانو رونالدو، فالفارق بينه وبين صدارة صلاح يبلغ 4 أهداف.

ويتبقى لصلاح مباراتين، ضد ساوثامبتون خارج ملعبه وأمام ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد، لكنه قد يغيب عن المباراة الأولى بسبب الإصابة (التفاصيل).

أما سون فيحل ضيفا على نورويتش سيتي الهابط في الجولة الأخيرة.

بينما يلعب رونالدو ضد كريستال بالاس بملعب الأخير في الجولة الختامية للموسم.

لاعب بحجم رونالدو لن يكون من المستحيل عليه تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة، فقد فعلها 8 مرات خلال مسيرته.

فمن يحسم لقب الهداف؟

ونستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022 بعد نهاية 37 جولة لتوتنام ويونايتد، و36 جولة لليفربول.

محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 21 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 18 هدفا

هاري كين - توتنام - 16 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول -15 هدفا

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