كلوب: أتحمل مسؤولية إهدار ماني لركلة الترجيح ضد تشيلسي

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه يتحمل مسؤولية إهدار ساديو ماني لركلة ترجيح أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأهدر ماني ركلة ترجيح أمام مواطنه إدوارد ميندي حارس تشيلسي لكن ليفربول انتصر في النهاية بسبب إهدار الزرق لركلتين.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أتحمل 50% من مسؤولية إهدار ماني لركلة الترجيح أمام تشيلسي".

وأضاف "يجب أن تسمح للاعبين بفعل ما يفكرون فيه، لكني قلت لماني إن ميندي يعرفك تماما لذلك سددها عكس ما تعودت".

وواصل الألماني "كم مرة في حياتي أدركت أنه من الأفضل أن أصمت، لكننا انتصرنا في النهاية".

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مؤمن زكريا في احتفالات ليفربول بكأس إنجلترا في غرفة الملابس بملعب ويمبلي 😍



MOSALAH/IG pic.twitter.com/DwYA7iCQ94 — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2022

وتابع "نعلم جميعا أن ركلات الترجيح يلعب الحظ النصيب الأكبر فيها. لكننا نعمل مع شركة تتكون من 4 رجال تواصلت معهم منذ عامين".

وأردف "أحدهم عالم أعصاب ألماني أخبرني أن يمكنهم تدريبنا على تسديد ركلات الترجيح وهو ما بدا مثيرا للاهتمام، التقيت معه وعملنا سويا، وبالطبع أهدي الكأس لهم".

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في ملعب ويمبلي يوم السبت بنتيجة 6-5 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاء ذلك بعدما تغلب على تشيلسي أيضا قبل عدة أشهر في الملعب ذاته بركلات الترجيح ليفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

































































































































































ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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