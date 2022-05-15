قمصان: النهائي في المغرب؟ جاهزون لتقديم الأفضل في أي ملعب وأمام أي منافس

الأحد، 15 مايو 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

سامي قمصان - الأهلي

شدد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي على أن الأحمر مستعد لتقديم أفضل ما لديه في أي ملعب وأمام أي منافس.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بتعادله إيابا مع وفاق سطيف بهدفين لكل فريق بعد الفوز ذهابا بأربعة أهداف دون رد.

وقال سامي قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أتوجه بالتهنئة للاعبي وجماهير الأهلي بعد الفوز، وفاق سطيف فريق مميز وقدم أداء جيدا، ولكن تركيز لاعبي الأهلي كان حاضرا في لقاء اليوم، ولهذا خرجنا بتعادل مرضٍ ويحقق أهدافنا بالوصول إلى النهائي".

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وأضاف "لدينا مسؤولية كبيرة كجهاز فني ولاعبين في المباراة النهائية ونتمنى الظهور في أفضل حالة وتحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي".

وواصل عن لعب النهائي في المغرب "نحن نمثل النادي الأهلي ودورنا هو السعي لتقديم أفضل ما لدينا في أي ملعب وأمام أي منافس".

وأتم "نتمنى التوفيق في النهائي لإسعاد جماهير الأهلي الداعمة لنا في كل الأوقات ونقدم لهم إنجازا يليق بحجم المساندة والدعم الذي تقدمه هذه الجماهير الوفية للفريق".

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بمواجهة الوداد المغربي.

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