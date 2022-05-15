محمد هاني: نتيجة الذهاب ساعدتنا على اللعب بشكل أفضل.. وهدفنا الآن هو التتويج باللقب

الأحد، 15 مايو 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي × صنداونز

شدد محمد هاني لاعب الأهلي على أن نتيجة مباراة الذهاب ساعدت الفريق على اللعب بأريحية وبشكل أفضل في مباراة الإياب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف بستة أهداف مقابل هدفين في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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وقال هاني في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "تأهلنا إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق وقدمنا مباراة كبيرة ضد وفاق سطيف على ملعبه واللاعبين أظهروا شخصية قوية وكانوا حريصين على حسم التأهل بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع "نتيجة مباراة الذهاب ساعدتنا على اللعب بشكل أفضل في مباراة الإياب".

وأردف "الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء وتحسين مستويات الجميع للتواجد في أفضل حالة من الجاهزية بشكل مستمر".

وأضاف "الأهلي فريق كبير ويلعب دائما على الفوز وبالتأكيد هدفنا الآن هو التتويج بالبطولة لكتابة تاريخ كبير بالتتويج للمرة الثالثة على التوالي".

وأتم "جميع العناصر في الفريق لديها الرغبة في تحقيق الفوزفي جميع المباريات من أجل حصد الألقاب وإسعاد جماهير الأهلي التي تعتبر الدافع الرئيسي وراء تحقيق كل الإنجازات".

ويلعب الأهلي في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي في المباراة التي ستقام على ملعب محمد الخامس يوم 30 مايو المقبل.

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