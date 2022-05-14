لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة

وجه عبد الكريم نمديل لاعب وفاق سطيف التهنئة إلى الأهلي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بعدما تخطى وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بعد التعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال نمديل عبر قناة بي إن سبورتس: "نتيجة مباراة الذهاب أمام الأهلي كانت كبيرة وحاولنا العودة في الإياب ولكن الأمر كان صعب للغاية".

وأضاف "في الشوط الثاني تقدمنا في النتيجة وبادرنا بالهجوم وكان لنا أكثر من فرصة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأتم تصريحاته "في النهاية أبارك للأهلي تأهله لنهائي دوري الأبطال".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري في الدار البيضاء.

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