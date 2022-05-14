مدرب سطيف: أعتقد أن هدف تعادل الأهلي غير صحيح

يرى طارق ماكور المدرب المساعد في الجهاز الفني لـ وفاق سطيف الجزائري أن فريقه كان يستحق الفوز على الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بعدما تخطى وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بالتعادل معه 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال طارق ماكور عبر قناة بي إن سبورتس: "مواجهة الأهلي كانت صعبة والتحضير لها كان صعب جدا بعد الهزيمة برباعية في مصر".

وأضاف "التأهل كان شبه مستحيل ولكن كان يجب علينا أن نقدم أداء جيدا وللأسف تلقينا هدفا مبكرا".

وواصل "حاولنا خلق الفرص ونجحنا في التعادل وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل واستحوذنا على اللعب وخلقنا عدة فرص ولكن لم نسجل سوى هدفين".

وأتم تصريحاته "لن أتكلم عن التحكيم ولكن أعتقد أن هدف تعادل الأهلي غير صحيح".

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