كلوب يعانق المجد ونحس ماونت لا يتوقف في أبرز أرقام مباراة ليفربول وتشيلسي

لم يكتف ليفربول بالفوز على تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية ليكرر الفوز عليه في نهائي كأس الاتحاد وبركلات الترجيح من جديد.

وينافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي مع فارق ثلاث نقاط لمانشستر سيتي قبل جولتين على النهاية.

ويلعب الريدز مع ريال مدريد 28 مايو الجاري لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا.

نستعرض لكم أبرز الأرقام من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يورجن كلوب أصبح أول مدرب في تاريخ ليفربول يفوز بلقب الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

وأصبح كلوب اول مدرب ألماني يفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

كلوب هو ثاني مدرب يفوز مع فريق إنجليزي بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة والاتحاد بعد السير أليكس فيرجسون.

وفاز ليفربول بلقبي كأس الرابطة والاتحاد في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001.

واشترك الريدز مع تشيلسي وتوتنام في المركز الثالث لأكثر الأندية فوزا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بـ8 مرات.

وخسر ميسون ماونت النهائي السادس له في ويمبلي بعد بلاي أوف التشامبيونشيب في 2019 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2020 و2021 ونهائي يورو 2020 ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2022.

وخسر تشيلسي النهائي الثالث على التوالي في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ليستر سيتي في 2021 وأرسنال في 2020.

وأصبح تشيلسي أول ناد يخسر نهائي الكأسين في إنجلترا منذ ميدلزبره في 96-97.

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