بايرن يعلنها: ليفاندوفسكي لا يريد تجديد تعاقده

السبت، 14 مايو 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

أعلن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ عن عدم رغبة روبرت ليفاندوفسكي في تجديد تعاقده مع العملاق البافاري.

وقال حميديتش في تصريحات عبر شبكة أخبار "سكاي ألمانيا": "ليفاندوفسكي لا ينوي تجديد تعاقده ويريد الرحيل عن بايرن خلال الصيف الجاري".

وأضاف "تحدثت مع ليفاندوفسكي وأخبرني أنه لا يريد قبول عرضنا لتجديد تعاقده معنا ويرغب في مغادرة النادي".

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وواصل "إنه يود أن يفعل شيئا آخر، ولكن موقفنا لن يتغير وتعاقده ممتد معنا حتى نهاية الموسم المقبل وهذه حقيقة وموقفا كان دائما واضحا".

أين سيذهب ليفاندوفسكي؟

في الوقت الحالي يبدو أن كل الطرق تؤدي بالمهاجم البولندي إلى برشلونة، ووفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

وأعلن ليفاندوفسكي أنه ربما لعب آخر مباراة له مع بايرن ميونيخ. (طالع التفاصيل)

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بوروسيا دورتموند.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.

ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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