عبد الحفيظ: لم يحدث في العالم أن يستضيف ملعب واحد نهائي قاري مرتين متتاليتين

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب للعام الثاني على التوالي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بعدما تخطى وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري: "المباراة لم تكن سهلة وكانت هناك أمور من الممكن أن تجعلها أصعب ومنها نتيجة مباراة الذهاب وكرة القدم لا يوجد بها مستحيل ويجب أن تركز جيدا وتحترم الخصم".

وأضاف في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "حظ أوفر لفريق وفاق سطيف الذي قدم بطولة مميزة ووصل فيها إلى الخطوة قبل الأخيرة".

وأكمل "الوداد فريق محترم ووصل نهائي إفريقيا 3 مرات في آخر 6 سنوات ويعيش حالة من الاستقرار".

وواصل "يبقى السؤال المهم وأتحدى أن يكون هناك أي ملعب في العالم في كل القارات استضاف مباراة النهائي مرتين متتاليتين وقبلها كان ضمن قرعة مع ملعب آخر لاستضافة النهائي أيضا".

واستمر في تصريحاته "أطرح هذا السؤال وأي شخص مهتم بالرياضة في العالم سيجاوب عليه بشكل واضح وصريح".

وأتم "المضحك في الأمر أن هناك مناقشات لعودة نظام الذهاب والإياب للنهائي في الموسم المقبل، يعني أن عندما قرر كاف لعب النهائي من مباراة واحدة كان ملعب واحد هو المرشح لها في 3 مرات متتالية".

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