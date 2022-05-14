تقرير: أرسنال يفتح ملف جيسوس.. وسيتي يحدد سعره

السبت، 14 مايو 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس

فتح أرسنال ملف التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد جيسوس مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

ويستعد أرسنال بحسب "فوتبول لندن" الإنجليزية لتقديم عرضا للتعاقد مع جيسوس لتدعيم هجوم المدفعجية بالموسم المقبل

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وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي حدد من 50 إلى 60 مليون إسترليني للتخلي عن خدمات جيسوس.

وأعرب مارسيلو بيتيناتي وكيل أعمال اللاعب عن إعجاب جيسوس بمشروع أرسنال وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

مفاوضات أرسنال مع جيسوس جاءت بعد أيام قليلة من إعلان مانشسر سيتي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن النرويجي إيرلينج هالاند.

وشارك جيسوس مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي في 39 مباراة سجل 13 هدف وصنع 12.

ويخطط أرتيتا لتدعيم صفوفه استعدادا لمنافسات الموسم الجديد خاصة في حال التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 بفارق نقطة واحدة عن توتنام في المركز الخامس.

ويتبقى لأرسنال مواجهتين ضد نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

فيما يتبقى لتوتنام مباراتين ضد بيرنلي ونوريتش سيتي.

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