أنشيلوتي: صلاح على حق.. إنه الأفضل في العالم بمركزه

السبت، 14 مايو 2022 - 13:07

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - صلاح - ليفربول - نابولي

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول بخصوص كونه الأفضل في العالم بمركزه، معربا عن اتفاقه مع ما قاله الجناح المصري.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة قادش: "إنه محق. ليس من السهل إيجاد جناح أيمن أو أيسر مثله في السوق العالمي. إنه الأفضل في العالم بمركزه".

ويلعب ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر له السبت 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

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وتحدث أنشيلوتي عن كريم بنزيمة نجم الفريق وحصوله على الراحة مؤخرا قائلا: "منحته الراحة لأنه يستحقها. كانت راحة لمدة يومين. غدا سأمنح فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا الراحة أيضا، ثم يعودان يوم الثلاثاء".

وأضاف "داني كارفاخال وداني سيبايوس وإدين هازارد عادوا، ونحن نسير وفق الخطة بشكل جيد".

وعن مستقبل هازارد قال المدرب الإيطالي: "لم نتحدث عن استمراره. هو سيبقى ولديه حافز كبير لأنه لم يمر بوقت جيد هنا. إنه يريد إظهار جودته وخطته واضحة وهي البقاء".

وأضاف "في قائمة مثل التي يملكها ريال مدريد هناك الكثير من المباريات. ستكون المداورة حاضرة، وبقائمة كاملة يمكنك المداورة أكثر ليحظى الجميع بالفرص".

أما عن مستقبل مارسيلو قال أنشيلوتي: "لم نتحدث عن الموسم القادم. قلنا ذلك عدة مرات، بعد النهائي سنتحدث عن كل شيء، وذلك يتضمن مستقبل مارسيلو".

وعن اللاعبين الذين فوجئ بمستوياتهم أوضح "لا يوجد من أحبطني. من لم أكن أعرفهم جيدا هم من فاجأوني، مثل فيديريكو فالفيردي ورودريجو وإدواردو كامافينجا".

واختتم "فينيسيوس لم يفاجئني لأني كنت أعرف موهبته. لقد ازداد نجاحا في الإنهاء".

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني قبل نهايته بأربعة أسابيع، للمرة الـ 35 في تاريخه.

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