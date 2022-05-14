الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023

السبت، 14 مايو 2022 - 11:37

كتب : محمود حمدي

كأس آسيا

اعتذر الاتحاد الصيني لكرة القدم عن عدم استضافة منافسات كأس أمم آسيا 2023 بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).

وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية بطولة كاس آسيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار عقب عدة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني اعتذار الأخير لعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لمواجهة وفاق سطيف توخيل: كلوب يقنعك بأنه الأضعف.. ولا نريد سوى الكأس مواعيد مباريات اليوم 14 مايو 2022 - الأهلي ضد وفاق سطيف وتشيلسي ضد ليفربول الدرجة الثانية - اللحظات الأقوى والخصوم الأصعب.. ماذا قال لاعبو حرس الحدود عقب العودة إلى الدوري الممتاز

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه أخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة.

وكانت الصين قد قطعت خطوات هامة في ملف استضافة المنافسات بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف عن استكمال أعمال البناء في ستاد شنجهاي باندونغ الجديد.

قرار الصين نال احترام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيث مازال الوقت كافيا من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023.

اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 جاء في يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس.

ويحمل المنتخب القطري لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات 2019.

اقرأ أيضا

إيهاب جلال لـ في الجول: صلاح قائد المنتخب سيتواجد أمام غينيا وإثيوبيا

كاف: اللوائح اختارت المغرب.. وهذا سر ملف نيجيريا

حادثة فريدة من نوعها.. إيطاليا قد تستدعي لاعب الأرجنتين لمواجهة المنتخبين في "النهائي"

الحضري: 7 من 18 حارسا يلفتون نظري في الدوري

كأس أمم آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا - الهلال يتذوق الهزيمة الأولى مع دياز.. ومواجهات قوية في ثمن النهائي دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل بقيادة نبيل معلول.. الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي للمرة الـ 17 في تاريخه الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا - الهلال أول المتأهلين.. الريان يحسم قمة الشارقة والوحدات يقسو على السد تعديلات ثورية.. الاتحاد السعودي يعلن تغييرات في عدد الأجانب وفرق دوري محمد بن سلمان دوري أبطال آسيا - تفوق سعودي في الجولة الثانية.. والقوة الجوية يسقط أمام مومباي التعاون يخسر في دوري أبطال آسيا بمشاركة مصطفى فتحي
أخر الأخبار
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 30 دقيقة | آسيا
سيد عبد الحفيظ: رباعية الذهاب صفحة مطوية.. نواجه وفاق سطيف صاحب الدوافع أمام جماهيره 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لمواجهة وفاق سطيف 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
توخيل: كلوب يقنعك بأنه الأضعف.. ولا نريد سوى الكأس ساعة | أوروبا
الدرجة الثانية - اللحظات الأقوى والخصوم الأصعب.. ماذا قال لاعبو حرس الحدود عقب العودة إلى الدوري الممتاز ساعة | الدرجة الثانية
مواعيد مباريات اليوم 14 مايو 2022 - الأهلي ضد وفاق سطيف وتشيلسي ضد ليفربول ساعة | أوروبا
كاف: اللوائح اختارت المغرب.. ولذلك رفضنا ملف نيجيريا في دوري الأبطال وقبلناه في الكونفدرالية 11 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: حادثة فريدة من نوعها.. إيطاليا قد تستدعي لاعب الأرجنتين لمواجهة المنتخبين في "النهائي" 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك