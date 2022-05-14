الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023

اعتذر الاتحاد الصيني لكرة القدم عن عدم استضافة منافسات كأس أمم آسيا 2023 بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).

وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية بطولة كاس آسيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار عقب عدة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني اعتذار الأخير لعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه أخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة.

وكانت الصين قد قطعت خطوات هامة في ملف استضافة المنافسات بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف عن استكمال أعمال البناء في ستاد شنجهاي باندونغ الجديد.

قرار الصين نال احترام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيث مازال الوقت كافيا من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023.

اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 جاء في يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس.

ويحمل المنتخب القطري لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات 2019.

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