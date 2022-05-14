توخيل: كلوب يقنعك بأنه الأضعف.. ولا نريد سوى الكأس

السبت، 14 مايو 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

توماس توخيل يورجن كلوب نهائي كأس الرابطة

يرى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن مواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول يملك الذكاء الكافي لكسب التعاطف.

ويواجه تشيلسي منافسه ليفربول اليوم -السبت- في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية: " لا أوافق 100٪ على ما ذكره جوارديولا. لكن يمكنني أن أفهم سبب شعوره بهذا الأمر. أرى أن هناك تعاطف كبير مع ليفربول في البلاد".

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وأضاف "كلوب يقنعك بأنه دائما الطرف الأضعف. فعل ذلك أمام فياريال وبنفيكا ويفعل ذلك في كل مباراة قد يكون ذلك سبب تعاطف الناس أكثر مع ليفربول".

وتابع "كلوب رجل رائع ومضحك وأحد أفضل المدربين في العالم وهذا أسلوبه. عندما درب دورتموند أحبت ألمانيا بأكملها دورتموند. الآن هو يدرب ليفربول ولديك شعور بأن البلد كله يحب ليفربول".

وواصل "المنافسة بيننا دائما ممتعة وليس لدي مشكلة أن نكون الطرف الشرير في النهائي. لا نريد أن نحظى بتعاطف البلد بل نريد الحصول على الكأس".

وكان بيب جوارديولا قد أثار الجدل بتصريحاته التي قال فيها إن الكل في إنجلترا يدعم ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس 2-0 فيما وصل ليفربول بعدما تخطى مانشستر سيتي 3-2.

ويملك تشيلسي 8 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي فيما حصل ليفربول على 7 ألقاب للمسابقة.

وحسم تشيلسي آخر نهائي جمع الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2012 بالفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف.

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