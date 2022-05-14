الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لمواجهة وفاق سطيف

أعلن الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأحمر، حيث أوضح الجهاز الطبي أن فتحي بات تحت تصرف الجهاز الفني وفقا لرؤيته الفنية في مباراة الليلة.

وشارك حمدي فتحي في مران الفريق كاملا، والذي أقيم أمس على ملعب 5 يوليو.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي ذهابا بأربعة أهداف دون رد في القاهرة.

ويتأهل الفائز لملاقاة الوداد المغربي، الذي تعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي أمس في المغرب.

وتأهل الوداد إلى النهائي بفضل فوزه على بترو أتلتيكو في لواندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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