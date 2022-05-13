لوكاكو ردا على وكيله: لن أترك أي شخص يتحدث نيابة عني

الجمعة، 13 مايو 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

خرج روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي عن صمته ورد على تصريحات فيديريكو باستوريلو وكيل أعماله.

ولم يظهر الهداف البلجيكي بالمستوى المتوقع منه بعد انتقاله للنادي اللندني بداية الموسم الحالي قادما من إنتر ميلان.

وكتب لوكاكو عبر ستوري الخاص به عبر انستجرام: "لن أترك أي شخص يتحدث نيابة عني تحت أي ظرف من الظروف. أبقيت فمي مغلقا وركزت على خدمة الفريق وإنهاء الموسم بأحد أفضل الطرق الممكنة. لذا إذا كان أي شخص يحاول أن يقول شيئا عني وعن النادي.. ليس باسمي".

أخبار متعلقة
مؤتمر توخيل - مصير لوكاكو وخطة الفريق أمام ليفربول تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وماونت وهافيرتز وزياش على الدكة مؤتمر توخيل: لوكاكو جاهز لمواجهة كريستال بالاس.. ونشعر بالمرارة بعد هزيمة ريال مدريد كاسانو: إذا انضم لوكاكو لـ برشلونة لن أشاهد لهم أي مباراة بعد ذلك

وجاء منشور لوكاكو بعد ساعات من تصريحات فيديريكو باستوريلو التي نقلتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وقال وكيل لوكاكو للصحيفة الإيطالية: "من الواضح أن هناك مشكلة في تشيلسي ولكن سيتعين عليهم الانتظار قبل مناقشة الانتقال إلى إنتر أو ميلان".

وأضاف "لا أناقش الخيارات الفنية ولكن لوكاكو أفضل هدافي الفريق مع دقائق قليلة مقارنة بزملائه".

وشارك لوكاكو مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 42 مباراة بجميع المسابقات سجل 15 هدف وصنع هدفين.

وكان لوكاكو قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في العودة يوما ما لصفوف إنتر. (طالع التفاصيل)

وسجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع إنتر حيث توج مع النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي.

طالع أيضا:

آخر المتأهلين إلى الدوري المصري الممتاز

طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي بطولة الطائرة الإفريقية

عودة مهاجم هولندا للمنتخب بعد غياب 5 أعوام

تصريح غاضب من جوارديولا

مدرب وفاق سطيف: سجلنا 11 هدفا في مباراتين

لوكاكو تشيلسي انتر ميلان
نرشح لكم
تقرير برازيلي: رتوش بسيطة تفصل أرسنال عن ماركينيوس جارديان: وست هام يخطط لصفقة عربية جديدة رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت مؤتمر توخيل - مصير لوكاكو وخطة الفريق أمام ليفربول مؤتمر جوارديولا: كيف يتحدث إيفرا وبرباتوف بعدما دمرتهم في نهائي الأبطال؟ فودين وأرنولد ضمن المرشحين للفوز بأفضل لاعب شاب للموسم صراع جديد.. ترشح كلوب وجوارديولا لجائزة مدرب الموسم ضمن 3 آخرين للمرة الرابعة في 5 سنوات.. صلاح ينافس على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
لوكاكو ردا على وكيله: لن أترك أي شخص يتحدث نيابة عني 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - إعلان موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال.. وحجازي الفائز الأكبر 27 دقيقة | السعودية
دوري أبطال إفريقيا - الداودي: الكأس لن تخرج من الدار البيضاء.. أووك: سنفوز أينما لعب النهائي 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مران الأهلي - الاحتفال بعيد ميلاد بيرسي تاو.. ومحاضرة نظرية من موسيماني 31 دقيقة | أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - مستفيدا من نتيجة الذهاب.. الوداد إلى النهائي على حساب بترو أتليتكو 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وطارق حامد.. وجلسة مع الونش ساعة | الدوري المصري
إيهاب جلال لـ في الجول: صلاح قائد المنتخب سيتواجد أمام غينيا وإثيوبيا.. ودوري الهواة فكرة رائعة ساعة | منتخب مصر
توابع خماسية سموحة.. الاتحاد السكندري يعاقب لاعبيه ويدعم جهاز النحاس ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك