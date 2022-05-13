لوكاكو ردا على وكيله: لن أترك أي شخص يتحدث نيابة عني

خرج روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي عن صمته ورد على تصريحات فيديريكو باستوريلو وكيل أعماله.

ولم يظهر الهداف البلجيكي بالمستوى المتوقع منه بعد انتقاله للنادي اللندني بداية الموسم الحالي قادما من إنتر ميلان.

وكتب لوكاكو عبر ستوري الخاص به عبر انستجرام: "لن أترك أي شخص يتحدث نيابة عني تحت أي ظرف من الظروف. أبقيت فمي مغلقا وركزت على خدمة الفريق وإنهاء الموسم بأحد أفضل الطرق الممكنة. لذا إذا كان أي شخص يحاول أن يقول شيئا عني وعن النادي.. ليس باسمي".

وجاء منشور لوكاكو بعد ساعات من تصريحات فيديريكو باستوريلو التي نقلتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وقال وكيل لوكاكو للصحيفة الإيطالية: "من الواضح أن هناك مشكلة في تشيلسي ولكن سيتعين عليهم الانتظار قبل مناقشة الانتقال إلى إنتر أو ميلان".

وأضاف "لا أناقش الخيارات الفنية ولكن لوكاكو أفضل هدافي الفريق مع دقائق قليلة مقارنة بزملائه".

وشارك لوكاكو مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 42 مباراة بجميع المسابقات سجل 15 هدف وصنع هدفين.

وكان لوكاكو قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في العودة يوما ما لصفوف إنتر. (طالع التفاصيل)

وسجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع إنتر حيث توج مع النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي.

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