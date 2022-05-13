كرة طائرة - الأهلي إلى ربع النهائي بعد فوز مريح على ماددا والابو الأثيوبي

حقق الأهلي فوزه الثالث على التوالي في بطولة إفريقيا لأندية رجال الطائرة ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على فريق ماددا والابو الأثيوبي بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ16 من منافسات البطولة المقامة في تونس.

وجاءت نتائج الأشواط للأهلي (25/12، 25/7، 25/13).

وينتظر الأهلي تحديد منافسه المقبل في دور ربع نهائي المسابقة.

وكان الأهلي تغلب على فريق فاب الكاميرون بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة المقامة في تونس.

وقبلها فاز على فريق الأولمبي القيليبي منظم البطولة في مباراة الافتتاح.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بحصد اللقب 14 مرة.

وغاب الأهلي عن النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس بعد اعتذاره عن المشاركة.