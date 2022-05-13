مؤتمر مدرب وفاق سطيف: نسعى لمنع الأهلي من اللعب بطريقته

الجمعة، 13 مايو 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف

يسعى الصربي داركو نوفيتش المدير الفني لـ وفاق سطيف الجزائري منع الأهلي من لعب بطريقته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف غدا السبت لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب 5 يوليو بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

وصرح داركو في المؤتمر الصحفي: "رغم الخسارة برباعية في الذهاب، إلا أن لقاء العودة سيكون مغايرا".

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وأضاف في تصريحات نقلتها قناة النهار الجزائرية: "سنلعب باستراتيجيتنا هجوميا ودفاعيا، لمنع الأهلي من اللعب بطريقته، وتحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا للنهائي".

وأردف "سنرى غدا، إذا كنا سنبدأ باللعب بطريقة هجومية، أو نستجمع طاقاتنا لتسيير الـ 90 دقيقة".

وأوضح "رغم قصر المدة منذ التحاقي بالوفاق أنا أخطط للبقاء هنا، فأنا أعمل مع أشخاص رائعين".

وأتم "بدأت العمل مع اللاعبين، وفي البطولة سجلنا 11 هدفا في مباراتين، والفريق أصبح أكثر نجاعة".

وكان وفاق سطيف فاز على أولمبي المدية بنتيجة 4-1، ثم اكتسح سريع غليزان بسباعية دون رد.

الأهلي تفوق ذهابا بنتيجة 4-0 ويحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بنتيجة أقل من 4-0 للتأهل للنهائي الثالث على التوالي.

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