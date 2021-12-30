لوكاكو: قرار توخيل سبب عدم ظهوري بشكل جيد مع تشيلسي.. وأتمنى العودة لـ إنتر يوما ما

هل ستكون بداية الخلافات؟ لا أحد يعرف ولكن روميلو لوكاكو أرجع سبب عدم ظهوره بشكل جيد مع تشيلسي إلى قرار مدربه توماس توخيل بتغيير طريقة اللعب.

وتحدث لوكاكو لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي قائلا: "بعد عامين قضيتهما في إيطاليا حيث عملت بجد في إنتر مع مدرب خاص للياقة البدنية وأخصائي تغذية أشعر أنني أفضل أكثر من أي وقت مضى".

وواصل "مع ذلك أنا لست سعيدا بموقفي مع تشيلسي، هذا طبيعي".

وأوضح "أعتقد أن المدرب اختار تغيير طريقة اللعب، ولا ينبغي علي الاستسلام سأواصل العمل وأكون محترفا، انا لست سعيدا بالوضع الحالي لكنني أعمل دائما بقوة ولن أستسلم".

وخلال الموسم الجاري خاض لوكاكو مع تشيلسي 18 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع اثنين.

وعن كيفية رحيله من إنتر في الانتقالات الصيفية الماضية قال المهاجم البلجيكي: "لم يكن من المفترض أن يحدث الأمر كما حدث، الطريقة التي غادرت بها إنتر والطريقة التي تواصلت بها مع الجماهير هذا يزعجني".

وأكمل "قد لا يكون هذا الوقت المناسب لقول ذلك، لكن في ذلك الوقت لم أشعر أنه الوقت المناسب أيضا".

وتابع لوكاكو "أعتقد أن الآن الوقت المناسب للحديث لأنني كما قلت سأظل أحتفظ بإنتر في قلبي وأتمنى يوما ما العودة للعب هنا، أحببت إيطاليا وهذا هو الوقت المناسب لجعل الناس يعرفون ما حدث، دون الحديث بشكل غير جيد عن أي شخص لأن هذه ليست طريقتي".

وأردف "أريد الاعتذار لجماهير إنتر لأنني أعتقد أنه كان يجب أن أرحل عن النادي بشكل مختلف، كان يجب أن أتحدث لهم أولا بسبب كل ما فعلوه من أجل ولعائلتي ولأمي ولنجلي، كل ذلك سيظل محفورا في ذاكرتي في حياتي دائما".

وأتم لوكاكو تصريحاته "أنا حقا أتمنى العودة لإنتر يوما ما، ليس في نهاية مسيرتي لكن وأنا في قمتها للفوز بالمزيد من الألقاب".

وسجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع إنتر حيث توج مع النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي.