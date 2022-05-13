قائمة هولندا - فان جال يستدعي يانسن لقيادة الهجوم بعد غياب 5 أعوام

الجمعة، 13 مايو 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

فينسنت يانسن

عاد فينسنت يانسن مهاجم مونتيري المكسيكي إلى هجوم منتخب هولندا ضمن خيارات لويس فان جال لمواجهات الطواحين الأربعة في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب هولندا في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثالثة مع بلجيكا وويلز وبولندا ثم ويلز مرة أخرى بين 3 يونيو وحتى 14 يونيو.

وعاد يانسن (27 عاما) لقائمة الطواحين البرتقالية لأول مرة منذ أكتوبر 2017.

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وشهدت القائمة أيضا انضمام ريك كارسدورب ظهير أيمن روما الإيطالي، والذي خاض آخر مباراة دولية له في مارس 2017.

بينما يغيب جورجنيو فينالدوم عن القائمة: "لسوء الحظ، لم يتغير شيء يذكر في وضع جيني في ناديه منذ آخر مباراتين دوليتين في مارس. ونتيجة لذلك، أجد نفسي مضطرا لاتخاذ خيارات أخرى، بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك وأنا شخصيا أجد ذلك مؤسفا".

وجاءت قائمة الطواحين:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن (فالنسيا) – تيم كرول (نورويتش سيتي) - مارك فليكين (فرايبورج)

الدفاع: ناثان أكي (مانشستر سيتي) – دالي بيلند (أياكس) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – دينزل دومفريس (إنتر ميلان) – هانس هاتيبور (أتالانتا) – ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) - تيريل مالاسيا (فيينورد) – يورين تيمبر (أياكس) – ستيفن دي فري (إنتر)

الوسط: جوردي كلاسي (ألكمار) – فرينيكي دي يونج (برشلونة) – دافي كلاسين (أياكس) – تيون كوبمينيرس (أتالانتا) – مارتن دي رون (أتالانتا) – جوردن ثيسيس (إيندهوفن) – جوس تيل (فيينورد)

الهجوم: سيتفن بيرخوس (أياكس) – ستيفن بيرجفاين (توتنام) – ممفيس ديباي (برشلونة) – كودي جاكبو (إيندهوفن) - أرناوت دانجوما (فياريال) – فينسنت يانسن (مونتيري) – لوك دي يونج (برشلونة) – نوا لانج (كلوب بروج) – فوت فيجهوريست (بيرنلي) – أوين فيندال (ألكمار)

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الرابعة ضمن التصنيف الأول رفقة بلجيكا وبولندا وويلز.

وكان منتخب هولندا حل وصيفا في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية خلف البرتغال.

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