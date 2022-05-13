مؤتمر جوارديولا: كيف يتحدث إيفرا وبرباتوف بعدما دمرتهم في نهائي الأبطال؟

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تصريحات باتريس إيفرا وديميتار برباتوف لاعبي مانشستر يونايتد بعد انتقاده بقوة عقب الهزيمة على يد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع المسابقة.

واتهم إيفرا وبرباتوف، جوارديولا بعدم قدرته على تدريب لاعبين ذو شخصية قوية فيما قالا إن اللاعبين ينضمون لسيتي بسبب الأموال فقط.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "شخصيتنا كانت كما هي عندنا خسرنا من ريال مدريد في الدقائق الأخيرة".

وواصل "اللاعبون السابقون مثل برباتوف وإيفرا وسيدون لم يكونوا متواجدين عندما لعبت ضدهم".

وأكمل ساخرا "لم أشاهد تلك الشخصية عندما دمرتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما دمرناهم في النهائي ضد مانشستر يونايتد".

وفاز برشلونة على يونايتد مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2011 بهدفين لهدف وثلاثة أهداف لهدف على التوالي.

وتابع "لم يكن لدينا شخصية لاستقبالنا هدفين في دقيقتين؟ لكننا حظينا بفرصتين لتسجيل الأهداف وليس لدينا شخصية؟".

وواصل "خلال الأربع مباريات الأخيرة سجلنا 23 هدفا، نحن لدينا شخصية لا تصدق، أنا آسف ولكنني لا أتفق مع يقال".

وشدد جوارديولا" الشخصية هي ما قمنا به في السنوات الخمسة الأخيرة وكل ثلاثة أيام، على سبيل المثال ليفربول ربما يفوز بأربع بطولات الموسم الجاري أو بطولة واحدة ولكن هل يمكن القول إنهم ليس لديهم شخصية؟ أو لم يقدموا موسما جيدا؟".

وأضاف "بالطبع هم لديهم شخصية ولكن في بعض الأحيان هناك بعض الأمور في كرة القدم لا تستطيع التحكم بها".

وأكمل "عندما نصل باستمرار للمراحل الأخيرة فإن الدور نصف النهائي أو النهائي نخوض الكثير من المباريات وهذا هو الأهم".

وعن أيمريك لابورتي قال: "مازال يتلقى العلاج وسنرى غدا من بإمكانه المشاركة يوم الأحد".

ويحل سيتي ضيفا على وست هام الأحد المقبل في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي في ملعب لندن الأولمبي.

ويتصدر سيتي الترتيب بـ89 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

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