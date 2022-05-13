الأهلي يعلن تشخيص إصابة ميكيسوني

الجمعة، 13 مايو 2022 - 10:42

كتب : حسام نور الدين

إصابة لويس ميكيسوني في مران الأهلي

أعلن الأهلي صباح اليوم الجمعة تشخيص إصابة لاعبه لويس ميكيسوني على إثر الفحوصات التي خضع لها في الجزائر.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن تعرض اللاعب الموزمبيقي لجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن المزيد من الفحوصات ستوضح الفترة التي يحتاجها اللاعب للغياب قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي مجددا.

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وتعرض ميكيسوني للإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق أمس الخميس استعدادا لملاقاة وفاق سطيف.

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على وفاق سطيف لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا السبت الماضي برباعية دون رد.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف لضمان التأهل للنهائي للموسم الثالث على التوالي.

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