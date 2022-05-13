مؤتمر موسيماني: التاريخ قدم لنا قصصا نعرفها جيدا قبل موافقة وفاق سطيف

الجمعة، 13 مايو 2022 - 12:52

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن التاريخ يحفل بالكثير من القصص التي شهدت عودة تاريخية لفرق من الهزيمة برباعية إلى الفوز بخماسية وأن عليهم التركيز لعدم حدوث ذلك ضد وفاق سطيف.

ويحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف غدا السبت لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب 5 يوليو بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لا نفكر في نتيجة لقاء الذهاب بل نخوض المباراة كأن الذهاب انتهى بالتعادل".

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وشدد "خاصة أن التاريخ يوجد به الكثير من القصص التي يعرفها الأهلي جيدا سواء جهاز فني أو لاعبين والتي شهدت تغيير نتائج من خسارة بالأربعة إلى الفوز بخماسية".

وأردف المدرب الجنوب إفريقي "لذا الأهلي يخوض المباراة بتركيز دون تفكير في نتيجة لقاء الذهاب".

وواصل "وفاق سطيف فريق قوي وكبير وأتينا للجزائر للفوز وتسجيل الأهداف، الأمر قد يكون صعبا لمواجهة المنافس وسط جماهيره وعلى ملعبه لكننا سنلعب لتسجيل الأهداف ونعود للقاهرة بالتأهل إلى النهائي".

وعن لقاء الذهاب قال موسيماني: "الأهلي أدى بشكل جيد حتى قبل حالة الطرد للاعب وفاق سطيف، ولكن إقصائه أعطانا أفضلية".

وأتم موسيماني حديثه مشيدا بالملاعب في الجزائر مؤكدا أنه دائما يراها في حالة جيدة كلما ذهب إلى هناك.

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