حسين لبيب: هذا سبب إعارة محمد صبحي وجنش.. الزمالك ملوك الصالات ورسالة إلى مرتضى

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق سبب إعارة حارسي الفريق الأبيض محمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" إلى فاركو وفيوتشر على التوالي.

وتحدث حسين لبيب لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "سبب إعارة محمد صبحي؟ قمنا بإعارته ومن حقه يعود للزمالك أو يتم تفعيل بند الشراء من قبل فاركو مقابل 20 مليون جنيه ولو فاركو أراد بيعه نحصل على 20% من إعادة البيع".

وأوضح "مشكلة الزمالك كانت امتلاك أربعة حراس وهناك مشاكل بينهم، كان الصحيح هو تواجد حارسين جيدين وحارس شاب".

وشدد "كل قرار يجب أن ننظر لتوقيته، ومن حق اللاعب في قوانين الكرة أن يطلب العودة للنادي بمعنى أن لو فاركو أراد شراء اللاعب يجب أن يوافق صبحي، الأمر في يده".

وأكمل "جنش إعارة سنة واحدة فقط وتمت بسبب مشكلته مع مدرب الزمالك وقتها باتريس كارتيرون ولا يوجد بند شراء في تعاقده على حسب ما أتذكر".

وواصل لبيب "الإعارات كانت لعمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة وجنش ومحمد صبحي وأحمد نادر السيد وأسامة فيصل وياسين مرعي وأحمد محمود تلك الإعارات حلت أزمة الزمالك المادية، ياسين مرعي والده وكيل لاعبين لم يعرف أن نجله تمت إعارته وحينما عرف الرقم الذي تمت إعارته به لم يصدقه".

وبسؤاله هل كانت قيمة الإعارة مليون جنيه قال: "من هذا؟ راجع فاركو وستعرف الرقم".

وشدد "ولأول مرة في تاريخ الرياضة في مصر تتم إعارة ناشئ في مصر بـ4 مليون جنيه".

وبسؤاله من همملوك الصالات أجاب "الزمالك أكيد، من حق الأهلاوية القول بإن ناديهم ملوك الصالات هذا حقهم، لكن ليس هناك أي داعي في تغيير المسميات كل 5 سنوات ونقارن الأرقام بعد ذلك".

وعن رسالة لجماهير الزمالك ومرتضى منصور قال: "ادعموا ناديكم مهما كان يتواجد في الإدارة أحبكم جدا، وأقول لمرتضى ربنا معاك وكلنا ندعمك وأنت رئيس للزمالك من أجل أن يظل الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر ومن أعظم نوادي العالم".

وبسؤاله هل يوافق على العمل مع مرتضى منصور "أي شخص يطلبني في الزمالك سألبي النداء لأن هذا نادي الزمالك بيتي، أي مساعدة أنا تحت أمر أي شخص".

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