للمرة الرابعة في 5 سنوات.. صلاح ينافس على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 مايو 2022 - 12:17

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول وفياريال

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في الموسم في الدوري الإنجليزي رسميا عن موسم 2021-2022.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

جواو كانسيلو

النادي : مانشستر سيتي

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وأعلن بريميرليج عبر موقعه الرسمي ترشح صلاح للظفر بالجائزة وينافس كل من ترينت ألكسندر أرنولد "ليفربول" وجارود بوين "وست هام" وجواو كانسيلو وكيفن دي بروين "مانشستر سيتي" وبوكايو ساكا "أرسنال" وسون هيونج مين "توتنام" وجيمس وارد براوس "ساوثامبتون".

وسبق لصلاح الظفر بالجائزة في موسم 2017-2018 وهو كان الأول له مع ليفربول بعد انضمامه للفريق قادما من روما.

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وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يترشح فيها صلاح للجائزة خلال خمس سنوات تواجد فيها مع ليفربول.

وكان موسم 2019-2020 هو الوحيد الذي لم يترشح فيه صلاح للفوز بأعرق جوائز الدوري الإنجليزي.

وخلال الموسم الجاري خاض صلاح 34 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا وصنع 13، وهو يتصدر السباق في كلا الفئتين.

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فيما خاض أرنولد 31 مباراة وسجل هدفين وصعن 12 آخرين.

أما جاردو بوين فسجل 10 أهداف وصنع مثلهم في 34 مباراة خاضها مع وست هام.

وسجل كانسيلو هدفا وصنع سبعة في 34 مباراة مع مانشستر سيتي.

وخاض دي بروين 28 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع سبعة.

وسجل ساكا 11 هدفا وصنع ستة في 36 مباراة مع أرسنال.

أما سون فسجل 21 هدفا وصنع سبعة مع توتنام في 33 مباراة.

فيما سجل جيمس وارد براوس تسعة أهداف وصنع خمسة في 34 مباراة مع ساوثامبتون.

وسيكون التصويت مفتوحا "من هنا" حتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة من يوم الإثنين الموافق 16 من شهر مايو الجاري.

وسيتم جمع تصويت الجمهور مع الـ20 قائدا لفريق بريميرليج بالإضافة للجنة الحكماء لاختيار لاعب الموسم.

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