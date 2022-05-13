حوار - حسين لبيب: تفاصيل أزمة ساسي وتجديد عقد زيزو.. وعبد الله السعيد وافق على الانضمام للزمالك

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق تفاصيل أزمة لاعب الفريق الأبيض السابق فرجاني ساسي بعدما رحل العام الماضي وقبل نهاية الموسم من الدوري المصري.

وتحدث حسين لبيب لقناة "إم بي سي مصر" وكل ما يلي على لسانه:

علاقته بحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

علاقتي به تعود لسنة 1975 وكان مدربي في منتخب مصر لـ10 سنوات ثم عملنا سويا في اتحاد كرة اليد لثماني سنوات وبعد ذلك رشحني مع أشرف صبحي لأكون مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر.

حدث مؤخرا بعض الاختلافات في وجهات النظر خلال بطولة العالم لكن لا أعتبر بيني وبينه أي شيء.

أزمة فرجاني ساسي

حينما توليت مسؤولية الزمالك كان فرجاني ساسي يتواجد في الملعب أعتقد كنا نخوض مباراة في برج العرب وطلبت الاجتماع به وفوجئت بالإداري يخبرني بعدم تواجده وأن هاتفه مغلق وأتحدى أن يكذبني أي شخص وقيل لي أنه سافر.

وسألت كيف يحصل اللاعب على جواز سفره؟ سافر ساسي ولم نراه أبدا.

ما حدث إداريا كان خاطئا من المفترض ألا يسافر اللاعب دون علم إدارة ناديه.

في يوم 2 يونيو تسلمت خطابا بإيقاف الزمالك من فترتي قيد وما استطعنا القيام به أن ذلك الخطاب لم يظهر للعلن سوى بعد التتويج بلقب الدوري.

بعد تسلمنا مهمة إدارة الزمالك حدثت لنا ضربتين، أزمة ساسي ووقف القيد لفترتين.

تجديد عقد زيزو

انضم زيزو للزمالك بمبلغ ضعيف جدا جدا وطلب التعويض لتجديد التعاقد وفي ذلك الوقت انتشرت شائعات حول انضمامه للأهلي وكنا بسبب ذلك تحت ضغط كبير وفي منتصف الدوري وكان لدي يقين بأننا نريد الفوز بالدوري.

وحينما اجتمعنا به وصلنا لوجهة نظر ربما يراها البعض مخطئة لكن وزنا الأمر بثلاثة أشياء، فالمبلغ الذي حصل عليه وحال رحيله في أول سنة من العقد سنحصل عليه منه.

عقد زيزو 42 مليون جنيه على مدار 3 سنوات والإجمالي هو المهم.

لماذا ضم الزمالك سيف الدين الجزيري نهائيا من المقاولون؟

كنا نخوض الدوري ونريد التتويج به ولم نكن نمتلك وقتها سوى مهاجمين فقط هما الجزيري ومروان حمدي، وتجنبا لتكرار أزمة ساسي مع قدوم 30-6 قمنا بضمه نهائيا.

الجزيري كان يشعر بالقلق هل سنجدد معه أم لا في ظل اقتراب إعارته من النهاية، واتفقنا مع مدرب الزمالك وقتها باتريس كارتيرون على تفعيل بند شراء الجزيري وبناء عليه ستتحسن حالته النفسية وبدأ الموسم جيدا وأنهاه جيدا، هو ومروان حمدي كانا من أسباب تتويجنا بالدوري.

هل ضغط اللاعبون عليك؟ لا بالعكس نحن من ضغطنا عليهم لذلك فزنا بلقب الدوري.

فهل على سبيل المثال كان يجب أن نترك زيزو يرحل وهو من أفضل لاعبي مصر والزمالك؟ هل كان يجب أن أتركه وألا أوقع معه لثلاث سنوات وأن أكون أنا من ربطته وليس هو من يربطني، وحينما يرحل يعطيني كل الأموال التي أعطيتها له في سنة.

حقيقة دفع مستحقات اللاعبين في كرتونة

لا يوجد أموال خرجت من الزمالك خلال 184 يوما لي في النادي إلا عن طريق شيكات أو تحويل بنكي، لا يوجد استخدام لما يقال عن دفع المستحقات في كراتين .

لم نتعاقد في فريق الكرة سوى مع حمدي النقاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبد الواحد.

لماذا تم التعاقد مع حمدي النقاز؟

لدينا مسؤولين قانونيين داخل الزمالك وخارجه ورأيهم أنه يحق له الحصول على مليون و300 ألف دولار وأن الحل الأفضل بالنسبة للزمالك هو التصالح خاصة أن النادي ليس به أموال لدفع تلك الغرامة.

لذلك قلنا سنبرم ذلك الاتفاق وأن نوقع معه لمدة سنة ولتجنب مشكلة إيقاف القيد أعطيناه مقدم عقد وحصلنا على مبلغ جراء إعارته لأهلي جدة السعودي.

فبالتالي الأموال التي دفعناها استرددنا أكثر منها بـ50 ألف دولار، وهناك في تعاقده بند ينص على أن النادي لو لم يدفع النقاز الأربع شيكات الذي وقعها يستطيع الزمالك مقاضاته ويسترد أمواله.

انضمام عبد الله السعيد للزمالك

تحدثت مع عبد الله السعيد لضمه إلى الزمالك لكن لم يكن هناك توفيق بيننا.

هل قلت له "خلص نفسك وتعالى الزمالك"؟ لم يحدث توفيق بيننا وبين بعضنا البعض.

وبعد تكرار السؤال مرة أخرى: تمام (ضاحكا)

عبد الله من اللاعبين الموهوبين الذي يضيف لأي ناد يلعب له، ووافق على اللعب للزمالك.

هل تسبب إيقاف القيد في منع الزمالك من ضم اللاعب؟ لم نوفق مع بعضنا البعض.

رمضان صبحي؟

لم يحدث تواصل بيننا على الإطلاق.

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