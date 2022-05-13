ماركا: شرط وحيد لرحيل ديست عن برشلونة

يترقب الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينو ديست تحديد مصيره مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

ديست انضم لصفوف برشلونة الموسم بداية الموسم الماضي قادما من صفوف أياكس لكنه لم يقدم المتوقع منه.

ويدرس برشلونة بحسب "ماركا" الإسبانية التخلي عن خدمات ديست في حال التعاقد مع لاعب بديل يشغل خانة الظهير الأيمن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يشترط ضم سيزار أزبلكويتا مدافع تشيلسي للتخلي عن ديست.

وأشارت إلى أن حسم بايرن ميونيخ التعاقد مع نصير مزراوي حول رغبة اللاعب من الرحيل إلى البقاء ضمن صفوف برشلونة.

صاحب الـ21 يرى أن مشروع برشلونة سيتضح بقوة خلال الموسم المقبل خاصة أنه عانى من الإصابات كثيرا منذ انضمامه للفريق ولم يحصل على الوقت الكافي وفقا للصحيفة الإسبانية.

وكان ديست قد تعرض للإصابة خلال خسارة برشلونة على يد رايو فايكانو بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لليجا، والتي جمعتهما على ملعب "كامب نو". (طالع التفاصيل)

وشارك ديست مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 31 مباراة بجميع المسابقات وصنع 3 أهداف.

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