سيرجنيو ديست يزيد متاعب برشلونة

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

سيرجينو ديست لاعب برشلونة

زاد الأمريكي سيرجنيو ديست الظهير الأيمن لبرشلونة أوجاع ناديه عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة رايو فايكانو.

وسقط برشلونة على يد ضيفه رايو فايكانو بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لليجا، والتي جمعتهما على ملعب "كامب نو".

خسارة برشلونة كانت الثالثة له على التوالي في ملعب كامب نو.

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وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تفاصيل إصابة ديست الذي غادر مباراة رايو فايكانو بين شوطي المبارة وحل كليمنت لينجلت بدلا منه.

وكتب برشلونة " الفحوصات الطبية التي خضع لاعب الفريق الأول سيرجينيو ديست كشفت إصابة اللاعب في أربطة الساق اليمنى".

وأضاف النادي الكتالوني "اللاعب غير وعملية تعافيه ستحدد موعد عودته".

وباتت فرص ديست في اللحاق بباقي منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني ضعيفة للغاية قبل 5 جولات من النهاية.

وشارك المدافع الأمريكي مع برشلونة في 31 مباراة خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات وصنع 3 أهداف.

وتجمد رصيد برشلونة بعد الخسارة من رايو فايكانو عند 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، الذي بات بحاجة لنقطة واحدة حتى يحسم الدوري بصورة رسمية.

برشلونة ديست الدوري الإسباني
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