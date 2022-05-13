مؤتمر توخيل - مصير لوكاكو وخطة الفريق أمام ليفربول

الجمعة، 13 مايو 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

علق توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على وضع روميلو لوكاكو لاعب الفريق قبل مواجهة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قبل مواجهة ليفربول غدا السبت في ملعب ويمبلي في نهائي المسابقة.

وقال توخيل: "أعتقد أنه إذا كان لوكاكو يخطط للتحدث مع المالك، فربما لا تكون خطته التحدث معي، هذا عادل بما فيه الكفاية، دعنا نرى ما إذا كان سيحصل على اجتماع".

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وأضاف "سنتحدث إلى أي شخص، وسنقيم وضع كل لاعب في الفريق بما في ذلك روميلو وسنرى".

وعن مخاوفه بشأن قيام وكيل اللاعب بالتحدث إلى وسائل الإعلام قبل المباراة، رد: "علمت بذلك منذ خمس أو عشر دقائق فقط، هذا ما يحدث أحيانا في كرة القدم، مواقف لا تريدها قبل المباريات الكبيرة".

وتابع "لكن بالنسبة لي، هذا ليس إلهاءً، وآمل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لكل من يعمل في الفريق".

وتطرق للحديث عن المباراة ضد ليفربول قائلا: "يخوض الفريقان مباريات كثيرة وهناك ضغوط عالية، لا أتوقع أشياء مجنونة منهم أو منا، نهائي كبير في الغد، لدينا الفرصة للفوز ببطولة محلية غدا، لذا سنحاول بكل ما نملك".

وعن ركلات التجريح واستبدال ميندي بكيبا، جاوب: "لن أصرح بما سأفعله غدا، دعنا نرى كيف ستسير المباراة، لدي خطة إن وصلت الأمور إلى ذلك مرة أخرى".

وتأهل لتشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس 2-0 فيما وصل ليفربول بعدما تخطى مانشستر سيتي 3-2.

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