صراع جديد.. ترشح كلوب وجوارديولا لجائزة مدرب الموسم ضمن 3 آخرين

الجمعة، 13 مايو 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

كلوب - جوارديولا

كشف بريميرليج عن أسماء المدربين المرشحين لنيل جائزة مدرب الموسم في الدوري عن موسم 2021-2022.

وأعلن بريميرليج عبر موقعه الرسمي عن ترشح كل من بيب جوارديولا "مانشستر سيتي" ويورجن كلوب "ليفربول" وإيدي هاو "نيوكاسل يونايتد" وباتريك فييرا "كريستال بالاس"، وتوماس فرانك "برينتفورد".

وسبق لـ جوارديولا الظفر بالجائزة 3 مرات، موسم 2017-18 و موسم 2018-19 وموسم 2020-21.

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بينما ظفر كلوب بالجائزة في موسم 2019-20 فقط.

بيب جواريولا

أصبح الإسباني على بعد جولتين للتتويج بلقبه الـ4 في الدوري الإنجليزي، ويعتلي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب، حققهم بعد 28 فوز و3 هزائم و5 تعادلات.

يورجن كلوب

يتنافس الألماني لتحقيق لقبه الثاني في الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب حققهم بعد 26 فوز و6 هزائم وتعادلين.

إيدي هاو

قاد هاو نيوكاسل ليصبح أول فريق يحتفظ بالبقاء في الدوري الإنجليزي بعد خسارة 14 جولة.

كان لدى فريق هاو خمس نقاط فقط عندما جاء على رأس الفريق في نوفمبر، لكنه قادهم منذ ذلك الحين إلى المركز 14 برصيد 43 نقطة، بما في ذلك تسع مباريات دون هزيمة.

باتريك فييرا

وقاد فييرا فريق نيوكاسل للمرة الأولى كمدربا في الدوري الإنجليزي للمركز 12 في جدول الترتيب، حصدهم بعد 14 فوز و4 تعادلات و17 هزيمة.

توماس فرانك

قاد الدنماركي فريقه الصاعد برينتفورد خلال 36 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 7 وخسر 17، ويحتل الفريق حاليا المركز 13 في جدول الترتيب.

وسيكون التصويت مفتوحا "من هنا" حتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة من يوم الإثنين الموافق 16 من شهر مايو الجاري.

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