اتحاد الكرة: هذا سبب رفض إقامة مباريات الزمالك في بتروسبورت.. وتطور لتجنب تكرار أزمة ساسي

الجمعة، 13 مايو 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

الزمالك

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سبب رفض طلب الزمالك بإقامة مبارياته في ملعب بتروسبورت.

وتحدث وليد العطار لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "حينما وضعت النيابة العامة اشتراطات للموافقة على بعض الملاعب لاستضافة مباريات لفرق جماهيرية تلك الشروط غير مستوفاة حاليا فلا يمكن إقامة مباريات عليه بحضور جماهير".

وأكمل "النادي لم يخطرنا بالملعب المرشح له حتى الآن".

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وعن متى تنتهي عقود اللاعبين مع الأندية أجاب "النظام الخاص بالانتقالات للاتحاد الدولي TMS نضع فيه المواعيد الخاصة بالموسم قبلها بسنة، وبعد تداخل المواسم لم تكن المواعيد محددة بشكل دقيق ونضع الموعد المتوقع لنهاية الدوري ويكون 30-6".

وأردف "وحينما يتحدد الموعد النهائي نقوم بالتحديث، ولذلك عقود اللاعبين في مصر غير محددة اليوم بل هي ببداية موسم معين ونهاية موسم آخر".

وعن احتمالية تكرار أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك بسبب نهاية الموسم بعد شهر يونيو وهو الأمر الذي جعل اللاعب التونسي يرحل عن الفريق الأبيض قال: "لن نصل لتلك المرحلة وأعتقد رابطة الأندية ستعلن خلال أسبوع عن موعد نهاية الموسم وبالتالي تستفيد الأندية من اللاعبين حتى نهاية الموسم وحتى لا تتكرر أزمة فرجاني".

أما عن موعد فتح باب القيد للموسم الجديد قال العطار: "لن نفتح باب القيد قبل نهاية الموسم، سيكون فتح القيد في اليوم التالي لنهاية الموسم، ما حدث العام الماضي كان استثناء من فيفا وتلك المادة غير مطبقة حاليا".

وبسؤاله عن شكوى مصر ضد السنغال لإعادة إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 قال: "لا يوجد تطورات وننتظر حيثيات قرار الاتحاد الدولي باعتماد فوز السنغال وندرس الأمر قانونا ومن ثم نرى ماذا سيحدث".

وعن شكاوى تامر النحاس وكيل اللاعبين ضد حسين الشحات ومحمود لاعبي الأهلي وهل تهدد بإيقافهما وعدم مشاركتهما مع الأهلي أجاب "هناك شكاوى لكنني لا أستطيع أقول هل سوف تتسبب في إيقافهما أم لا ولكن التحقيق مازال مستمرا".

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