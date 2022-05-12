مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب مصر باستضافة نهائي الكونفدرالية.. وخطوة بسبب الأهلي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا اليوم رفض فيه طلب مصر باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022 كما أوضح سبب عدم إسناد نهائي الكونفدرالية لها.

فما هو السبب؟

أجاب مصدر مسؤول من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس قائلا: "بيان اليوم من الاتحاد الإفريقي جاء بعد مشاورات بين باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي وهو توضيح للاستفسار الذي جاء إلينا من الاتحاد المصري ومن النادي الأهلي".

وعن سبب رفض إسناد نهائي الكونفدرالية لمصر أوضح "القصد من إن مصر لم تستوف معايير كاف في التقدم لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية بأنها لم تقدم أي موافقات كتابية من الحكومة المصرية مع طلب الاستضافة".

وأضاف "أوضحنا ذلك لوزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري وهو ما ينطبق على جنوب إفريقيا ونيجيريا في دوري أبطال إفريقيا".

واستدرك "لكن نيجيريا قدمت موافقة كتابية من الحكومة النيجيرية على استضافة نهائي كأس الكونفدرالية في الساعات الأخيرة".

وكشف المصدر عن خطوة منتظرة في ظل أزمة مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا وقال: "باتريس موتسيبي يخطط لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة مع الجانب المصري لتوضيح الموقف بشكل كامل والتأكيد على التزام الاتحاد الافريقي بالحفاظ على العدالة والحياد كما ذكرنا في خطاب اليوم والذي كان بداية لتوضيح كافة الأمور للجانب المصري".

أعلن اتحاد الكرة المصري التقدم بشكل رسمي بطلب استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022. (طالع التفاصيل)

وطلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء، مخاطبة الاتحاد الإفريقي من أجل تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ذلك قبل أن يعلن كاف رفضه رسميا طلب مصر. (طالع التفاصيل)

وحدثت تلك الأزمة في ظل اعتراض الأهلي على خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تأهله له في مركب محمد الخامس حيث قد يواجه الوداد المغربي في ملعبه بسبب ذلك القرار.

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

ويقام النهائي في الـ30 من شهر مايو الجاري.