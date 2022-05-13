مؤتمر الشناوي: نتيجة الذهاب ضد وفاق سطيف لا تشغلنا.. هذا ما نريده

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على أن فريقه تناسى فوزه برباعية على وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك قبل مواجهة الغد.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف غدا السبت لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب 5 يوليو بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

وتحدث الشناوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "مباراة الإياب أمام وفاق سطيف ستكون قوية، نتيجة الذهاب لا تشغل تركيزنا".

وواصل "الحضور الجماهيري سيكون كبيرا ودافعا لوفاق سطيف لكننا لعبنا في تلك الأجواء من قبل وقادرون على التعامل معها والتغلب عليها".

وعن هدف الأهلي غدا قال: "نريد تسجيل الأهداف في مباراة العودة، وعدم السماح للفريق الجزائري بالتسجيل".

وشدد الشناوي "نريد أن نصنع تاريخا لأنفسنا من خلال الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي واللقب الـ11 في تاريخ النادي".

وأضاف "فريق وفاق سطيف قوي، ونحن حالفنا التوفيق في مباراة الذهاب، لكن يظل الفريق الجزائري من الفرق القوية في قارة إفريقيا، والأهلي في حالة من التركيز لمباراة العودة المقرر لها مساء غد السبت".

وعن استقبال الأهلي في الجزائر قال الشناوي: "جئت إلى الجزائر ثلاث مرات من قبل وتم استقبالنا بصورة أكثر من رائعة تعكس علاقة الأخوة بين الشعبين المصري والجزائري".

وأشاد الشناوي بمستوى حارس وفاق سطيف سفيان خدارية وقال: "قدم بطولة جيدة وهو من الحراس الكبار في إفريقيا".

وأتم الشناوي "الكثير من الجزائريين يحبون الأهلي والروح الرياضية بيننا في لقاء الذهاب كانت السائدة وسعيد بالتواجد في الجزائر".

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