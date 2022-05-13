أرتيتا على طريقة مورينيو: إذا تحدثت سأتعرض للإيقاف

الجمعة، 13 مايو 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

رفض ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال التعليق على قرارت حكم مباراته أمام توتنام والتي انتهت بهزيمته بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وتعقدت حسابات أرسنال بعد الخسارة أمام توتنام، فبعدما كان على بعد نقطتين فقط لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا أصبح الآن مطالب بالفوز في مبارياته المتبقية.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد فقط أن أقول إنني فخور جدا بلاعبي فريقي، من الواضح أننا لم نحصل على النتيجة التي أردناها، لكن لا أطيق الانتظار للعب يوم الاثنين (ضد نيوكاسل)".

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وعن رأيه في الطرد الذي تعرض إليه روب هولدينج لاعب المدفجية، رد: "أفضل عدم التحدث، لأاني أريد أن أكون على خط التماس ليلة الاثنين، يمكنك أن تسأل الحكم إذا كان يريد تقييم المباراة".

وتشابه رد أرتيتا مع تعليق مورينيو حينما اعترض على قرار الحكم في إحدى مبارياته مع تشيلسي، إذ قال: "أفضل عدم الحديث، إذا تحدثت فأنا في مشكلة كبيرة".

وأضاف "كي أرد عليك الآن لدي خياران، يمكنني أن أكذب عليك وهو ما لا أفعله أو يمكن أن أتعرض للإيقاف لكن أريد حقا أن أكون على خط التماس ضد نيوكاسل".

وأتم عن إذا كان سيقدم طلب استئناف البطاقة الحمراء، قال: "لا أعلم، سأتحدث إلى النادي وسننظر في أفضل الخيارات الممكنة".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وذلك بفارق نقطة عن توتنهام صاحب المركز الخامس، وأمام الفريقين مبارتين لتحديد المتأهل الرابع لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتبقى لأرسنال مباراتين ضد نيوكاسل يونايتد وإيفرتون فيما مباراتين توتنام ستكون أمام بيرنلي ونورتيش سيتي.

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