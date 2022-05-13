قمصان: الأهلي يخوض أي مباراة بشخصية البطل.. والجميع عازم على تحقيق الحادية عشر

شدد سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي على ضرورة احترام المنافس رغم الفوز بنتيجة كبيرة في مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي السبت المقبل ضيفا على وفاق سطيف لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

وقال سامي قمصان للموقع الرسمي للنادي: "لاعبو الفريق في حالة تركيز شديدة، استعدادا لخوض مباراة وفاق سطيف، الجهاز الفني تحدث مع لاعبي الفريق طوال الأيام الماضية عن نقطة مهمة، وهي أن الفريق لم يحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة برباعية مقابل لاشيء".

وأضاف "الأهلي يخوض أي مباراة داخل مصر أو خارجها برغبة وعزيمة الفوز، مُتسلحّا بشخصية البطل التي يتحلى بها لاعبو الفريق دائما، خاصة أن الأهلي هو حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة لذا فإن جميع الفرق تلعب معه باحترام شديد".

وتابع "الأجواء في الجزائر جيدة للغاية، والأهلي في قمة جاهزيته البدنية والفنية والذهنية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف".

وواصل "لابد أن نحترم المنافس، الكرة فيها مُتغيرات كثيرة؛ لذا علينا العمل باجتهاد في لقاء العودة والعمل على تسجيل هدف حتى تتصعّب المهمة عليه، ونستعد لكل الظروف قد يتعرض أحد لاعبينا للطرد، مثلما حدث مع الفريق الجزائري بالقاهرة".

وأردف "حرصنا على السفر للجزائر مُبكرا وقبل المباراة بأربعة أيام، من أجل الاستعداد للمباراة والتأقلم مع الأجواء، والتركيز في اللقاء دون النظر لنتيجة لمباراة الذهاب".

وعن تواجد الجمهور في المدرجات لتشجيع فريق وفاق سطيف، قال قمصان "حضور الجمهور سيكون عاملا مساعدا بالطبع للفريق الجزائري، ملثما حدث معنا في لقاء الذهاب بالقاهرة، لكن لاعبو الأهلي لديهم من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع مثل هذه الظروف، مثلما فعلوا في لقاء الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي للبطولة، فقد نجحوا في الخروج بالتعادل 1-1 وسط حضور جماهيري كثيف للرجاء".

وتحدث سامي قمصان عن ضغط المباريات للأهلي، قائلا: "هذا قدر الأهلي الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولات الإفريقية حاليا".

وأكمل "الأمور تكون أفضل حينما يكون هناك مزيدا من الوقت بين المباريات، لكن في النهاية نحاول العمل في جميع الاتجاهات، خاصة أننا نملك لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءات والخبرات العالية، لكن في بعض الأحيان قد لا يكون الأداء مُرضيا للبعض، نتيجة ضغط المباريات، لكن الجهاز الفني يحاول تحقيق أهدافه، من خلال الاعتماد على جميع العناصر وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنياً لمواجهة هذه الضغوط".

وأتم "الجميع عازمون على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي، لكن لا يمكن التفكير في هذه الخطوة إلا بعد التأهل الرسمي للمباراة النهائية".

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في التاسعة مساء غد السبت على ملعب 5 يوليو في إياب نصف نهائي المسابقة.

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