ريال مدريد يغسل أحزان الدربي بسداسية في شباك ليفانتي

غسل ريال مدريد أحزان الخسارة من أتليتكو بالجولة الماضية من الدوري الإسباني وحقق فوزا كبيرا على منافسه ليفانتي بنتيجة 6-0 على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة 36.

سجل الأهداف: فيرلاند ميندي وكريم بنزيمة ورودريجو وأضاف فينيسيوس جونيور ثلاثية (هاتريك).

وبهذا الفوز حافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة.

فيما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة 29 في المركز الأخير ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي.

التشكيل

عاد كريم بنزيمة إلى هجوم ريال مدريد وجاوره الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو في الهجوم.

وصف المباراة

بدأ الملكي المباراة بهجوم ضاغط وأضاع كريم بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد تسديدة رائعة تصدى لها حارس ليفانتي.

ولم ينتظر فيرلاند ميندي كثيرا وسجل الهدف الأول ليرال مدريد في الدقيقة 13 من تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.

كريم بنزيمة وضع بصمته المعتادة وسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية رائعة بعد عرضية فينسيوس جونيور في الدقيقة 19.

حكم المباراة ألغى الهدف الثالث لريال مدريد بعد وقع رودريجو في موقف متسللل، لكن البرازيلي عاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وأهدى لوكا مودريتش تمريرة حاسمة لفينسيوس جونيور الذي راوغ دفاع ليفانتي وسجل الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وحاول ليفانتي تقليص الفارق وسدد أليخاندرو كانتيرو تسديدة قوية مرت بجوار مرمى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مديرد.

وواصل كريم بنزيمة تقديم الهدايا وأهدى فينسيوس جونيور الكرة بعدما راوغ حارس ليفانتي ليودعها البرازيلي في الشباك بالدقيقة 67.

واستمر ضغط ريال مدريد على دفاعات ليفانتي وسجل فينسيوس الهدف السادس لفريقه والثالث الشخصي له في المباراة بالدقيقة "83".

(هاتريك) فينسيوس في شباك ليفانتي هو الأول في مسيرة اللاعب الشاب القادم من فلامنجو البرازيلي.

وبهذا الفوز حافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، ويحل ضيفا في الجولة المقبلة على قادش.

فيما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة 29 في المركز الأخير ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي، ويستضيف متذيل الترتيب ديبورتيفو ألافيس في المباراة المقبلة.