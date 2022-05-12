كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا
الخميس، 12 مايو 2022 - 22:19
كتب : FilGoal
تفوق فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد على ألبورج الدنماركي بنتيجة 36-29 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.
وتألق يحيى خالد إذ سجل 6 أهداف في المباراة كثاني أفضل مسجل في صفوف فريقه.
وانتهى الشوط الأول بتفوق فيزبريم 17-16 وعزز الفريق المجري تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء بفارق 7 أهداف.
One.., two.., Yahia #Omar! 🤩@telekomveszprem #ehfcl #MOTW pic.twitter.com/mVGlFtwlfF— EHF Champions League (@ehfcl) May 12, 2022
وأوقف بطل المجر سلسلة انتصارات ألبورج في دوري أبطال أوروبا لليد بعد 7 انتصارات متتالية للفريق الدنماركي.
يحيى خالد يواصل التألق ويسجل لفريق فزبريم في مرمى ألبورج
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كما لم يخسر فيزبريم أي مباراة على ملعبه الموسم الحالي في دوري الأبطال، بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 1.
وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب يوم 18 مايو المقبل.
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