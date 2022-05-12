كوتينيو يواصل مسيرته مع أستون فيلا حتى 2026

الخميس، 12 مايو 2022 - 20:44

كتب : محمود حمدي

فيليبي كوتينيو - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

أتم أستون فيلا إجراءات التعاقد بشكل نهائي مع البرازيلي فيليبي كوتينيو حتى عام 2026 قادما من برشلونة

ولعب كوتينيو في صفوف أستون فيلا منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة قادما من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء نهائيا.

وأعلن برشلونة توصله لاتفاق مع النادي الإنجليزي بشراء عقد كوتينيو مقابل 20 مليون يورو مع وجود بند بالحصول على 50% لأي عملية بيع مستقبلية للاعب.

أخبار متعلقة
عقوبات كبيرة من رابطة الأندية على لاعبي فاركو وفيوتشر برشلونة يعلن حاجة إريك جارسيا لتدخل جراحي تشكيل دربي لندن – النني أساسي مع أرسنال.. وكين وسون يقودان توتنام تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام ليفانتي مباشر كرة سلة – الأهلي (42) - (39) الاتحاد.. الأحمر يتقدم

فيما أشار أستون فيلا عبر موقعه الرسمي إلى أن كوتينيو وقع عقدا مع النادي حتى عام 2026.

وعلق ستيفن جيرارد المدير الفين لأستون فيلا على شراء كوتينيو بشكل نهائي قائلا: "توقيع رائع لأستون فيلا. كوتينيو محترف نموذجي وكان تأثيره على المجموعة واضحا جدا منذ انضمامه في يناير".

وأضاف "هو نموذج يحتذى به للاعبينا الشباب بالطريقة التي يتصرف بها داخل وخارج الملعب".

وشارك صاحب الـ29 عاما مع أستون فيلا في 16 مباراة سجل 4 أهداف وساهم في 3 تمريرات حاسمة حتى الآن.

كوتينيو أستون فيلا جيرارد
نرشح لكم
مدرب نيس يرد على هتافات السخرية من سالا: إذا كان هذا مجتمعنا فهو حقا مقزز مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (3) - (0) ليفانتي.. رودريجو يسجل مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (3) - (0) أرسنال.. الثاااااالث برشلونة يعلن حاجة إريك جارسيا لتدخل جراحي بيكيه: جوارديولا مختلفا.. وبكيت لرحيل ميسي تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام ليفانتي تشكيل دربي لندن – النني أساسي مع أرسنال.. وكين وسون يقودان توتنام تقرير ألماني: ليفاندوفسكي لا يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: كرة القدم بها دروس كثيرة.. نواجه وفاق سطيف مع نسيان نتيجة الذهاب 37 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نيس يرد على هتافات السخرية من سالا: إذا كان هذا مجتمعنا فهو حقا مقزز 39 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (3) - (0) ليفانتي.. رودريجو يسجل 44 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري السعودي - مصطفى فتحي يصنع ويقود التعاون لفوز هام على الباطن 59 دقيقة | السعودية
كوتينيو يواصل مسيرته مع أستون فيلا حتى 2026 ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (3) - (0) أرسنال.. الثاااااالث ساعة | الدوري الإنجليزي
عقوبات كبيرة من رابطة الأندية على لاعبي فاركو وفيوتشر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم