كوتينيو يواصل مسيرته مع أستون فيلا حتى 2026

أتم أستون فيلا إجراءات التعاقد بشكل نهائي مع البرازيلي فيليبي كوتينيو حتى عام 2026 قادما من برشلونة

ولعب كوتينيو في صفوف أستون فيلا منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة قادما من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء نهائيا.

وأعلن برشلونة توصله لاتفاق مع النادي الإنجليزي بشراء عقد كوتينيو مقابل 20 مليون يورو مع وجود بند بالحصول على 50% لأي عملية بيع مستقبلية للاعب.

فيما أشار أستون فيلا عبر موقعه الرسمي إلى أن كوتينيو وقع عقدا مع النادي حتى عام 2026.

وعلق ستيفن جيرارد المدير الفين لأستون فيلا على شراء كوتينيو بشكل نهائي قائلا: "توقيع رائع لأستون فيلا. كوتينيو محترف نموذجي وكان تأثيره على المجموعة واضحا جدا منذ انضمامه في يناير".

وأضاف "هو نموذج يحتذى به للاعبينا الشباب بالطريقة التي يتصرف بها داخل وخارج الملعب".

وشارك صاحب الـ29 عاما مع أستون فيلا في 16 مباراة سجل 4 أهداف وساهم في 3 تمريرات حاسمة حتى الآن.