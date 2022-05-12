عقوبات كبيرة من رابطة الأندية على لاعبي فاركو وفيوتشر

الخميس، 12 مايو 2022 - 20:30

كتب : بسام أبو بكر

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الخميس عقوباتها عقب نهاية الجولة 18 من الدوري المصري.

ونشرت الرابطة العقوبات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي جاءت كالتالي:

أولا مباراة فاركو وفيوتشر:

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** إيقاف علي بهيج لاعب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف أحمد إبراهيم عبد العزيز لاعب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف أحمد خطاب مدرب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف بدرو أنطونيو المدرب العام لفاركو مباراة واحدة لما بدر منه.

** غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 20 ألف جنيه للتسبب في عدم إقامة مؤتمر صحفي بسبب أحداث المباراة.

** إيقاف عمال غرفة خلع ملابس فاركو ثماني مباريات لما بدر منهم.

** إيقاف عمر فتحي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف سعد سمير لاعب فيوتشر مباراة واحدة لما بدر منه.

** إيقاف عربي بدر لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف مصطفى فتحي مدرب حراس فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** غرامة مالية على نادي فيوتشر قيمتها 20 ألف جنيه للتسبب في عدم إقامة مؤتمر صحفي بسبب أحداث المباراة.

** إيقاف عمال غرف خلع ملابس نادي فيوتشر ثماني مباريات لما بدر منهم.

ثانيا مباراة مصر للمقاصة وبيراميدز:

** إيقاف أحمد عبد المنعم حسن لاعب مصر للمقاصة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.

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