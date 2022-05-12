عقوبات كبيرة من رابطة الأندية على لاعبي فاركو وفيوتشر
الخميس، 12 مايو 2022 - 20:30
كتب : بسام أبو بكر
أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الخميس عقوباتها عقب نهاية الجولة 18 من الدوري المصري.
ونشرت الرابطة العقوبات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي جاءت كالتالي:
أولا مباراة فاركو وفيوتشر:
** إيقاف علي بهيج لاعب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.
** إيقاف أحمد إبراهيم عبد العزيز لاعب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.
** إيقاف أحمد خطاب مدرب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.
** إيقاف بدرو أنطونيو المدرب العام لفاركو مباراة واحدة لما بدر منه.
** غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 20 ألف جنيه للتسبب في عدم إقامة مؤتمر صحفي بسبب أحداث المباراة.
** إيقاف عمال غرفة خلع ملابس فاركو ثماني مباريات لما بدر منهم.
** إيقاف عمر فتحي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.
** إيقاف سعد سمير لاعب فيوتشر مباراة واحدة لما بدر منه.
** إيقاف عربي بدر لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.
** إيقاف مصطفى فتحي مدرب حراس فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.
** غرامة مالية على نادي فيوتشر قيمتها 20 ألف جنيه للتسبب في عدم إقامة مؤتمر صحفي بسبب أحداث المباراة.
** إيقاف عمال غرف خلع ملابس نادي فيوتشر ثماني مباريات لما بدر منهم.
ثانيا مباراة مصر للمقاصة وبيراميدز:
** إيقاف أحمد عبد المنعم حسن لاعب مصر للمقاصة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.
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