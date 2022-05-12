عقوبات كبيرة من رابطة الأندية على لاعبي فاركو وفيوتشر

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الخميس عقوباتها عقب نهاية الجولة 18 من الدوري المصري.

ونشرت الرابطة العقوبات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي جاءت كالتالي:

أولا مباراة فاركو وفيوتشر:

** إيقاف علي بهيج لاعب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف أحمد إبراهيم عبد العزيز لاعب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف أحمد خطاب مدرب فاركو مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف بدرو أنطونيو المدرب العام لفاركو مباراة واحدة لما بدر منه.

** غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 20 ألف جنيه للتسبب في عدم إقامة مؤتمر صحفي بسبب أحداث المباراة.

** إيقاف عمال غرفة خلع ملابس فاركو ثماني مباريات لما بدر منهم.

** إيقاف عمر فتحي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف سعد سمير لاعب فيوتشر مباراة واحدة لما بدر منه.

** إيقاف عربي بدر لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** إيقاف مصطفى فتحي مدرب حراس فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه.

** غرامة مالية على نادي فيوتشر قيمتها 20 ألف جنيه للتسبب في عدم إقامة مؤتمر صحفي بسبب أحداث المباراة.

** إيقاف عمال غرف خلع ملابس نادي فيوتشر ثماني مباريات لما بدر منهم.

ثانيا مباراة مصر للمقاصة وبيراميدز:

** إيقاف أحمد عبد المنعم حسن لاعب مصر للمقاصة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.

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