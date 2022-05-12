تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام ليفانتي
الخميس، 12 مايو 2022 - 19:56
كتب : FilGoal
يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة ليفانتي في الجولة 36 من الدوري الإسباني.
وأجرى كارلو أنشيلوتي 4 تغييرات على الفريق الذي واجه أتليتكو مدريد في الجولة الماضية وخسر بهدف دون رد.
يبدأ بشكل أساسي من المباراة الماضية كل من: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز - إدواردو كامافينجا.
وجاء تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي
الوسط: لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا
الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة - رودريجو جوس
ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري بعدما حسم اللقب بشكل رسمي برصيد 81 نقطة من 35 مباراة.
طالع أيضا:
تحقيق في الجول - من أخطأ بأزمة ملعب نهائي الأبطال وما المصير الأقرب
مدرب الوداد يتحدث عن أزمة نهائي دوري الأبطال
خاص – نادي العبور يوضح حقيقة مشاركة لاعب بشهادة ميلاد شقيقته
رسميا – تحرك من اتحاد الكرة بشأن نهائي دوري الأبطال
خاص – تطورات حالة حارس المصري الصحية