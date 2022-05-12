تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام ليفانتي

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة ليفانتي في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وأجرى كارلو أنشيلوتي 4 تغييرات على الفريق الذي واجه أتليتكو مدريد في الجولة الماضية وخسر بهدف دون رد.

يبدأ بشكل أساسي من المباراة الماضية كل من: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز - إدواردو كامافينجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة - رودريجو جوس

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري بعدما حسم اللقب بشكل رسمي برصيد 81 نقطة من 35 مباراة.

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