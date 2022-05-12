تقرير ألماني: ليفاندوفسكي لا يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونيخ

حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قراره بشأن استمراره مع بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب موقع "Sport 1" و"Bild" الألمانيتين، فأن ليفاندوفسكي لا يرغب في تمديد تعاقده مع البافاري والذي ينتهي في صيف 2023.

وأضاف التقرير أن جلسة المفاوضات بين الإدارة وبيني زاهافي وكيل ليفاندوفسكي لم تنجح ولم يتقدم بايرن ميونيخ بعد بعرض للهداف البولندي.

وكشف التقرير أن مسؤولي بايرن ميونيخ قد يفكرون بشكل واقعي ويرحل ليفاندوفسكي في الصيف عوضا عن الرحيل الصيف بعد المقبل بدون مقابل.

ويظهر برشلونة الإسباني كأحد أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب البولندي.

ليفا (33 عاما) شارك الموسم الحالي في 45 مباراة سجل 49 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

البولندي سجل 343 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 373 مباراة منذ انتقاله في 2014.

وحقق 19 لقبا مختلفا مع البافاري.

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