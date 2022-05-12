رئيس وفاق سطيف: لن أقول سنصنع ريمونتادا ضد الأهلي لهذا السبب.. نريد حفظ ماء الوجه

الخميس، 12 مايو 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

هدف بيرسي تاو أمام وفاق سطيف

يرى عبدالحكيم سرار رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف أن فرصة فريقه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بعد الفوز ذهابا بالقاهرة برباعية نظيفة قبل أيام.

وقال سرار في تصريحات نقلتها صيحفة "المساء" الجزائرية: " يجب أن نكون واقعيين. سنحاول حفظ ماء الوجه ولو بتحقيق فوز بسيط يمكننا من الخروج مرفوعي الرأس".

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وأضاف "لاعبو الأهلي كانوا في مهمة سهلة بالذهاب ووصلوا لمرمانا بسهولة واخترقوا دفاعتنا بأريحية كبيرة".

وتابع "أمامنا مباراة صعبة ولا يمكن القول إن الوفاق يمكنه التأهل وإحداث ريمونتادا وبعد ذلك يحاول الجميع محاسبتي على هذا الحديث".

وشدد " خسارة لقاء القاهرة جعلتنا نفقد الشجاعة والتوجه للرعاة، لكننا نعمل على تتوفير كل الإمكانيات المالية لهذه الفريق قبل بداية الموسم الجديد".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف لضمان التأهل غلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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