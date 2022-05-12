شكوك حول لحاق نجم تشيلسي بنهائي الكأس ضد ليفربول

الخميس، 12 مايو 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

هدف كوفاسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي بمباراة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت بسبب الإصابة.

وأصيب كوفاسيتش في لقاء تشيلسي ضد ليدز الذي انتهى بفوز الزرق 3-0 يوم الأربعاء.

وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي في تصريحات نشرتها جريدة مترو: "كاحل كوفاسيتش يبدو متورما، إنه نفس الكاحل الذي أصيب فيه من قبل، ولا يبدو هذا جيدا".

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وعندما سئل عن مدى استعداد كوفاتشيتش للمباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول، أوضح الألماني "هذا غير محتمل، إنه يشعر بألم شديد".

وأضاف "أنا لست طبيبا، كما أننا نحتاج إلى انتظار الفحوصات. لكن من غير المرجح أن يلعب يوم السبت، إنها أخبار سيئة للغاية بالنسبة لنا

الكرواتي البالغ من العمر 28 عاما ظهر في 43 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل هدفين منهما هدف في شباك ليفربول.

وأسقط تشيلسي منافسه ليدز يونايتد بثلاثية دون رد يوم الأربعاء في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب إيلاند رود.

وحل تشيلسي ضيفا على ليدز لملاقاته في مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ماسون ماونت أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وطُرد دانييل جيمس لاعب ليدز بشكل مباشر في الدقيقة 24 بعد تدخله بقوة على قدم ماتيو كوفاسيتش.

وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 55.

وأتم روميلو لوكاكو ثلاثية تشيلسي بهدف في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة وصل رصيد تشيلسي إلى 70 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويحتاج تشيلسي لنقطة وحيدة من مباراتين لضمان التأهل لدوري الأبطال حتى لو تساوى في عدد النقاط مع ملاحقيه أرسنال وتوتنام نظرا لفارق الأهداف الذي يصل لأكثر من 42 هدفا.

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