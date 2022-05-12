جوارديولا: فارق الأهداف مع ليفربول لا يهم.. سأعالج الأزمة الدفاعية وأفوز على وست هام

لا يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأهمية فارق الأهداف مع ملاحقه في قمة الدوري الإنجليزي ليفربول، في ظل تقدمه بفارق 3 نقاط، قبل أيام من نهاية الموسم.

سيتي في صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن ليفربول قبل جولتين من نهاية الموسم، ويستعد لملاقاة وست هام يوم الأحد.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحتاج إلى 4 نقاط لنتوج باللقب، وسنحاول الحصول على أول 4 نقاط يوم الأحد أمام وست هام".

وأضاف "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف أمام ولفرهامبتون، لكن الأمر لا يتعلق بذلك لأننا إذا فزنا بمبارياتنا، فإن فارق الأهداف لن يكون مهما".

خماسية في نيوكاسل وأخرى في ولفرهامبتون جعلت سيتي يرفع فارق الأهداف الاجمالي إلى +72 ، فيما أصبح رصيد ليفربول +65.

وأوضح "لدينا مباراة صعبة حقا يوم الأحد، ونعاني من غيابات كثيرة في الدفاع".

روبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر انتهى موسمهم بسبب الإصابة، حسبما كشف بيب من قبل، كما تعرض فرناندينيو وإيمريك لابورت للإصابة ضد ولفرهامبتون.

وتابع المدرب الإسباني "حسنا، من الواضح أن الأمر لا يبدو جيدا، هناك بعض المشاكل العضلية لفرناندينيو، فرص لحاقه بمباراة الأحد قليلة".

وأكمل "تعرض إيمريك لابورت لكدمة في ركبته، وسنرى عملية التعافي قبل لقاء الأحد".

وشدد "لا أملك ما يكفي من اللاعبين في الدفاع، وسأواجه لاعبين أقوياء مثل مايكل أنطونيو وجارود بوين ومانويل لانزيني، لن يكون الأمر سهلا".

وأتم متحديا "كل هذا لا يهم، سنجد حلا وسنذهب إلى هناك للفوز بالمباراة".

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وسجل كيفن دي بروين 4 أهداف "سوبر هاتريك" من خماسية مانشستر سيتي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.

ليقترب الفريق السماوي خطوة جديدة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 89 في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني وقبل جولتين من النهاية.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة المقبلة ضد وست هام يونايتد، قبل أن يختتم الدوري بمواجهة أستون فيلا.





























بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 50 في المركز الثامن.

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