دي بروين: السباق مع ليفربول مجنون.. ومباراة وست هام ستكون صعبة للغاية

يعتقد كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي بأن مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد هي المباراة التي ستقود فريقه للقب الدوري الإنجليزي.

سيتي في صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن ليفربول قبل جولتين من نهاية الموسم، ويستعد لملاقاة وست هام يوم الأحد.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الواضح أننا نعرف في الوقت الحالي ما نريده، ونعلم أن فارق الأهداف لصالحنا في الوقت الحالي".

خماسية في نيوكاسل وأخرى في ولفرهامبتون جعلت سيتي يرفع فارق الأهداف الاجمالي إلى +72 ، فيما أصبح رصيد ليفربول +65.

وأضاف "أعتقد أننا نحتاج فقط إلى التركيز يوم الأحد أمام وست هام، ستكون مباراة صعبة، نحن بحاجة إلى التعافي والاستعداد".

ويأمل ليفربول أن ينجح وست هام في إيقاف مسيرة سيتي من أجل إحياء أمله في اقتناص اللقب.

وتابع البلجيكي "إنه سباق مجنون، عليك أن تحترم هذا التنافس. أعتقد أن كلا الفريقين يتمتعان بالاحترام لبعضها البعض".

وشدد "علينا أن نعد أنفسنا، لن يكون الأمر سهلا في مباراة وست هام".

ويشعر دي بروين بسعادة غامرة بعد تسجيل 4 أهداف في فوز سيتي على ولفرهامبتون بنتيجة 5-1.

وقال عن ذلك "كان الأمر رائعا. عندما تسجل أربعة أهداف، فهذا دائمًا شيء مميز، كان يجب أن تكون خمسة بصراحة! أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة بشكل جيد".

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واقترب الفريق السماوي خطوة جديدة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 89 في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني وقبل جولتين من النهاية.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة المقبلة ضد وست هام يونايتد، قبل أن يختتم الدوري بمواجهة أستون فيلا.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 50 في المركز الثامن.





























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