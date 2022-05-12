الأهلي يستقر على تغيير ملعب التدريب.. وجلسة بين العامري فاروق وعبد الحفيظ

يعاين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أحد الملاعب البديلة في الجزائر بعد أن استقر على تغيير ملعب التدريب الذي خاض عليه الفريق مرانه أمس بسبب الإضاءة.

وخاض الأهلي مرانه الأول بالجزائر على الملعب الفرعي إستاد 5 يوليو، استعدادا لمباراة وفاق سطيف في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الأهلي أمس، بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل إجراء عمليات الإحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال.

وعقد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي أكثر من جلسة مع سيد عبدالحفيظ، بمقر إقامة الأهلي في الجزائر من أجل بحث استعدادات الفريق والترتيبات الخاصة بمباراة الإياب.

وناقش العامري مع سيد عبدالحفيظ استعدادات الفريق لمباراة وفاق سطيف التي يسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل إلي المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى محمود الخطيب، رئيس النادي اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء بالعامري فاروق لاطمئنان على أحوال الفريق الذي يستعد لخوض مباراة وفاق سطيف.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الجزائر مساء اليوم استعدادا للمباراة التي تقام في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو في إياب نصف نهائي المسابقة.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام بالقاهرة الأسبوع الماضي.

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