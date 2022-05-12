جوارديولا: أداء دي بروين تجاوز مرحلة الكمال

الخميس، 12 مايو 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

هدف دي بروين يحتفل بهدفه في ديربي مانشستر

أسهب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الإشادة بنجمه كيفن دي بروين بعد الأداء المذهل الذي قدمه أمام ولفرهامبتون.

وقاد دي بروين سيتي للفوز بخماسية مقابل هدف على ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي، بتسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك".

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ماذا يمكنني أن أقول عن أداء دي بروين؟ في النصف الثاني من الموسم تجاوز مرحلة الكمال".

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وأضاف المدرب الإسباني "أشعر بخيبة أمل كبيرة فيه لأنه أضاع الهدف الخامس عندما سدد في القائم".

واستمر "لقد كان دائما رائعا ولديه الحس لتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه، لكنني أعتقد أنه في هذا الموسم لديه الرغبة في أن يكون غزير الإنتاج وأن يسجل الأهداف، أنا سعيد جدا من أجله".

وأكمل "لقد سجل هدف الفوز ضد تشيلسي، وسجل هدفا في مرمى ريال مدريد وأحرز أهدافا حاسمة".

وتابع عن نجمه البلجيكي "أنا سعيد جدا من أجله. تسجيل أربعة أهداف في هذا الوقت الحاسم من الموسم الآن مهم للغاية".

وشدد "عليك أن تصل إلى مرمى الخصوم. يجب أن تكون قريبا من منطقة الجزاء وأعتقد أنه قام بذلك بشكل أفضل هذا الموسم".

ويأمل بيب أن يستمر دي بروين في فعل ذلك، مضيفا "ليس فقط هذا العام، ولكن لبقية مسيرته، لدي شعور بأنه بدأ الآن في الاستمتاع بتسجيل الأهداف".

وأتم "قبل ذلك كان يكتفي بالتمريرات الحاسمة، لكنه الآن يحب الاحتفال بتسجيل الأهداف".

الفوز على ولفرهامبتون قرب الفريق السماوي خطوة جديدة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 89 في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني وقبل جولتين من النهاية.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة المقبلة ضد وست هام يونايتد، قبل أن يختتم الدوري بمواجهة أستون فيلا.

فيما يلعب ليفربول مباراتيه الأخيرتين بالدوري ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون.

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