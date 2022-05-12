كيليني: وداعا يوفنتوس.. مباراة فيورنتينا ستكون الأخيرة لي

الخميس، 12 مايو 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

جورجيو كيلليني - يوفنتوس

أكد جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس المخضرم رحيله من صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

المدافع البالغ من العمر 37 عاما سينهي رحلة امتدت لـ18 عاما بعد موسم بلا ألقاب.

وقال كيليني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا آسف على خسارة نهائي الكأس، أظهر إنتر تفوقه في المواجهات المباشرة".

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وأضاف "عليك أن تدرك حقيقة أنك بحاجة إلى مزيد من الطاقة، لأنه لن يكون من المقبول أن يأتي الموسم المقبل بدون ألقاب".

وتابع "أنهينا موسمان في المركز السابع، وبعد ذلك قضينا عشر سنوات رائعة".

وأكمل "لاعبو يوفنتوس سيتمكنون من العودة بالفريق لمساره الصحيح، أُفسح الطريق الآن للكثير من اللاعبين الشباب لأنني لن أكون هنا الموسم المقبل".

وشدد "سأودع بيتي وملعبي يوم الإثنين، وستكون مباراة فيورنتينا الأخيرة لي".

وأتم "أودع الفريق بكل هدوء، وسأظل دائما أكبر مشجعيه، لأن يوفنتوس يظل معك دائما".

قبل أسابيع، أعلن كيليني إنهاء مسيرته الطويلة مع المنتخب الإيطالي وحدد موعد اعتزاله اللعب الدولي.

وقاد صاحب 37 عاما المنتخب الإيطالي للفوز بلقب النسخة الأخيرة من كأس أوروبا على حساب نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي الشهير.

وقال كيليني في تصريحات لـ DAZN: "أود أن أقول وداعا للأزوري مع ذكرى جميلة ستكون مباراة الأرجنتين في يونيو آخر مباراة لي مع إيطاليا".

وأضاف "سأودع المنتخب الوطني في ويمبلي حيث عشت قمة مسيرتي بالفوز بلقب يورو 2020".

وخاض اللاعب الذي انضم للمنتخب الإيطالي لأول مرة عام 2004، 116 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويلتقي منتخبا إيطاليا والأرجنتين في الأول من يونيو المقبل مباراة "النهائي" والتي تقام بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية. (طالع التفاصيل)

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