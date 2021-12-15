إيطاليا تواجه الأرجنتين في أول نسخ "النهائي" بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 21:16

كتب : FilGoal

كونميبول - يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعد مباراة "النهائي" بين إيطاليا بطل يورو 2020 والأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2021.

وستقام المباراة في الأول من يونيو 2022 على أرضية ملعب ويمبلي والتي ستعُرف بـ "Finalissima".

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

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وقال ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي قد صرّح قائلا: "ننتظر لاستكشاف فرص جديدة معنا وننتظر المباراة النهائية في لندن 2022، أود أن أشكر رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية على اهتمامه بالمشروع والعمل الذي يقوم به في قيادة كرة القدم بالقارة".

فيما قال أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول": "هناك علاقة ممتازة بين المؤسستين، ونريد أن نذهب بعيدا بالتطور والنمو".

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" اتفاقه مع نظيره الأوروبي "يويفا" على تدشين بطولة كأس يورو أمريكا التي ستجري بين بطلي القارتين في سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن اللقاء قد يجري في ملعب دييجو أرماندو مارادونا الخاص بنادي نابولي الإيطالي.

وهو الملعب الذي تحول اسمه من سان باولو إلى مارادونا بعد وفاة أسطورة النادي ومنتخب الأرجنتين في 2020.

الأرجنتين إيطاليا كوبا أمريكا يورو
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