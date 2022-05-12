نصير مزراوي: انضممت لبايرن ميونيخ.. يمكنكم تهنئتي الآن

الخميس، 12 مايو 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

نصير مزراوي

أكد المغربي نصير مزراوي مدافع أياكس أمستردام انتقاله إلى صفوف بايرن ميونيخ الموسم المقبل.

كشفت صحيفة كيكر الألمانية يوم الأربعاء عن نجاح بايرن ميونيخ في ضم المغربي نصير مزراوي مدافع أياكس أمستردام ليلعب في صفوفه الموسم المقبل.

وقال مزراوي عقب تتويج أياكس بالدوري الهولندي: "نعم يمكنكم تهنئتي. لقد انتهت الصفقة".

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وأضاف "انتظرت حتى نحقق لقب الدوري لإعلان ذلك. بعد أياكس، بايرن هو النادي الذي أحلم به".

من جهته تحدث حسن صالح حميديتش مدير بايرن عن مزرواي وأسهب في الإشادة بمميزاته.

وقال البوسني عن مزراوي في تصريحات للصحفيين: "نصير لاعب قدم أداءً جيدًا حقًا في السنوات الأخيرة. إنه لاعب سينعش الفريق".

وأضاف "نعلم مدى صعوبة ضم ظهير أيمن جيد في هذه الأيام، إنه من نوعية اللاعبين المطلوبين من كل أنحاء أوروبا".

وأكمل "نحن سعداء للغاية لأنه قرر الانضمام إلينا في السنوات القليلة المقبلة".

وواصل "نصير مزراوي لاعب سيساعدنا على تقوية فريقنا، يقدم عرضيات جيدة. ونتوقع منه الكثير".

وأتم "بنجامين بافارد لديه صفات أخرى. فنصير لاعب لديه دوافع هجومية أكثر".

وينتهي تعاقد مزراوي مع أياكس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وأفاد تقرير كيكر يوم الأربعاء بأن نصير مزراوي وقع على عقود انتقاله لبايرن ميونيخ بعدما عبر الكشف الطبي بنجاح.

ويبدأ تعاقد اللاعب المغربي في الأول من يوليو المقبل، ويمتد لصيف 2026، حسب كيكر.

مزراوي وافق على الانضمام لبايرن بعد حديثه المباشر مع يوليان ناجلزمان مدرب الفريق، وأوليفر كان المدير الرياضي للنادي في مارس الماضي.

وكانت بعض التقارير كشفت في الفترة السابقة عن عرض من النادي البافاري لمزراوي بعقد يتخطى عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد (طالع التفاصيل).

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس منذ بداية الموسم الحالي في 34 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

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